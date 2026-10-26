El barrio de Puerto Madero enfrenta una polémica tras la notificación oficial emitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para disponer el retiro de la vía pública del puesto de diarios de Puerto Madero, ubicado en la intersección de las calles Azucena Villaflor y Aimé Painé, en la plazoleta Juan Manuel Fangio.

El puesto es atendido por Guido Miranda, canillita con más de tres décadas de oficio que comercializa diarios y revistas en el sector desde el año 2000, momento en que se iniciaban las primeras obras del desarrollo urbano en la zona ribereña.

Intimaciones administrativas y reclamo de regularización

El conflicto surgió tras la recepción de dos actas de intimación, con fechas 8 y 20 de octubre, mediante las cuales la administración porteña exige la liberación del espacio público por no contar con la habilitación definitiva correspondiente en ese emplazamiento específico.

Miranda cuenta con antecedentes administrativos que respaldan su actividad:

Reconocimiento nacional: Inscripto en el Registro Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, dependiente del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, con credencial otorgada en 2013 y renovada en 2022.

Autorización porteña previa: En mayo de 2015, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público le otorgó permiso mediante la disposición 2015-810-DGOEP para la acera de Juana Manso 741. No obstante, por disposiciones de la Corporación Antiguo Puerto Madero, la instalación formal no pudo concretarse en esa dirección y el puesto se inauguró en 2021 en su ubicación actual.

Desde la Jefatura de Gabinete de la Ciudad informaron que el caso se enmarca en un plan general de ordenamiento de la vía pública, aclarando que el comerciante puede resolver el conflicto gestionando el cambio de domicilio e inicio del trámite de permuta a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Respaldo vecinal y función socio-cultural en el barrio

La posible remoción de la parada movilizó a los residentes permanentes de la zona, quienes señalan que se trata del único punto de abastecimiento de prensa impresa en todo Puerto Madero. De ser retirado, los lectores deben trasladarse hasta la zona de Parque Lezama en San Telmo para adquirir publicaciones periódicas.

Asimismo, vecinos e historiadores locales destacan que el enclave de Azucena Villaflor y Aimé Painé ha funcionado de manera comunitaria como punto de encuentro vecinal, espacio para la presentación de libros y centro de intercambio cultural, por lo que los residentes manifestaron su intención de colocar una placa de reconocimiento a la trayectoria del canillita mientras avanza el expediente de regularización administrativa.