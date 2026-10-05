El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó formalmente al Automóvil Club Argentino a que devuelva a su lugar original el tótem histórico del ACA. El tradicional cartel, ubicado en la sede central de la avenida del Libertador 1850, representa un enorme símbolo patrimonial e identitario para los vecinos, quienes manifestaron fuertes críticas y reclamos al momento de su inesperada remoción durante los últimos días.

La estructura original, diseñada en 1936 por el ingeniero Antonio Ubaldo Vilar, había sido declarada Monumento Histórico Nacional. Esta categoría de protección estricta implica que el cartel no puede ser demolido, modificado ni alterado sin la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

A pesar de esta normativa, la institución avanzó con el reemplazo instalando un nuevo cartel de diseño moderno con luces LED. Según la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano porteña, este recambio se realizó sin solicitar el visado de publicidad ni la autorización previa de la Dirección General de Interpretación Urbanística, motivo por el cual se emitió una intimación con un plazo de 24 horas hábiles para revertir la situación.

Por qué retiraron el tótem histórico del ACA y cuándo volverá

Ante el ultimátum del Ejecutivo porteño y la fuerte presión pública, las autoridades de la institución salieron a aclarar los motivos detrás de la polémica medida, asegurando que el reemplazo es netamente temporal y obedece a una urgencia de seguridad pública.

Óscar Peña, director de Asuntos Legales de la entidad, detalló que el tótem histórico del ACA (que mide más de seis metros de altura y pesa alrededor de seis toneladas) presentaba graves fisuras y daños estructurales que ponían en riesgo su estabilidad. «Si hubiéramos lamentado víctimas hoy estaríamos ante una situación mucho más dolorosa y con una responsabilidad absoluta. Privilegiamos evitar daños y males mayores teniendo en cuenta el flujo de personas y automóviles que transitan la zona», subrayó el directivo.

Finalmente, desde la entidad confirmaron que la pieza original se encuentra actualmente en proceso de restauración integral. El operativo para reinstalar de manera definitiva el tótem histórico del ACA será dirigido y supervisado estrictamente por una comisión de profesionales seleccionados por la Comisión Nacional de Monumentos, garantizando que este emblema porteño quede resguardado para las próximas generaciones.