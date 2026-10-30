El mercado de nicho de la cultura porteña pierde a una de sus referencias internacionales tras confirmarse el cierre de la firma de calzado de tango Comme il Faut, fundada por Alicia Muñiz y Raquel Coltrinari en el año 2002. Ubicada en la emblemática galería Rue des Artisans de la Ciudad de Buenos Aires, la tienda formalizó el cese de sus operaciones ofreciendo una liquidación de stock de sus últimos pares.

El fin de la empresa, que en sus años de mayor esplendor comercial logró vender hasta 15.000 pares anuales, marca la salida de un proyecto que transformó la estética del baile rioplatense mediante la incorporación de colores intensos, encajes y telas como el terciopelo y el satén.

Razones del cierre y dificultades de exportación

Aunque sus fundadoras prefirieron no realizar declaraciones oficiales, fuentes del sector atribuyen el cese a la retracción de las ventas en el mercado interno, la pérdida de competitividad cambiaria para sostener envíos al exterior y el alza de costos operativos en dólares.

Durante más de dos décadas, el calzado de tango Comme il Faut logró proyectar la producción artesanal argentina a plazas internacionales de alta exigencia:

Mercados internacionales: Exportó regularmente colecciones completas a clientes y distribuidores en Japón, Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea.

Apertura estética: Rompió con el paradigma de los modelos cerrados tradicionales, instalando calzados de diseño que acompañaron a bailarinas profesionales y aficionadas de todo el mundo.

Vínculo cultural: Su denominación hizo honor a la locución francesa traducida como «como corresponde» y al tango homónimo compuesto por el bandoneonista Eduardo Arolas.

Panorama crítico en la industria del calzado

La desaparición de la firma se enmarca en un contexto de contracción para la fabricación nacional. Datos de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) indican que la producción total en el país cayó de 108 millones de pares en 2023 a 80,4 millones durante 2025, registrando una baja interanual acumulada del 23,7% en el primer semestre.

Paralelamente, las importaciones de calzado finalizado crecieron un 37,8% durante el último período anual, capturando casi el 40% del abastecimiento del mercado interno y complejizando la sostenibilidad financiera de las pymes industriales locales.