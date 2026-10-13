La terminal de Buquebus ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero es escenario de las pruebas finales y adecuaciones técnicas antes de un hito histórico para la navegación fluvial del Río de la Plata. El China Zorrilla, ferry eléctrico más grande del mundo, se prepara para realizar su viaje inaugural con destino a la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento, estimando sus primeras operaciones comerciales con pasajeros para fines de octubre o principios de noviembre.

Construido en el prestigioso astillero australiano Incat y dotado de tecnología de motores eléctricos noruega, el barco arribó a la región a principios de septiembre. Tras completar satisfactoriamente las obras de adecuación eléctrica en la terminal de Colonia, la embarcación se trasladó a las dársenas porteñas para ajustar la logística operativa.

Dimensiones, capacidad y la mayor tienda libre de impuestos

Con 130 metros de eslora, 32 metros de manga y un calado operativo de 3,5 metros, el China Zorrilla, ferry eléctrico emblema de la flota, cuenta con una capacidad para albergar a 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Estas cifras duplican el volumen de transporte de su antecesor, el buque «Francisco».

La experiencia a bordo fue concebida para erradicar dos de las principales molestias de los viajeros frecuentes: el ruido de los motores y el movimiento por el oleaje. La nave ofrece un andar totalmente silencioso y estable, sumando 3.000 metros cuadrados dedicados al esparcimiento, un diseño íntegramente vidriado con vistas panorámicas al río y un free shop de 2.300 metros cuadrados, el más extenso instalado hasta la fecha en una embarcación de este tipo.

Infraestructura en Puerto Madero y crédito sustentable

El sistema de propulsión de la nave es 100% ecológico, alimentado por más de 5.000 baterías (con un peso conjunto superior a las 250 toneladas) que entregan una potencia estimada entre 40 y 43 MWh para mover sus ocho hidrojets eléctricos.

Para garantizar la recarga inmediata en el Puerto de Buenos Aires, Buquebus readecuó de manera integral la red eléctrica de su dársena e instaló un banco de baterías de almacenamiento de fabricación nacional. Esta reconversión energética le permitió a la empresa reducir en más de un 80% sus emisiones operativas, obteniendo un crédito azul otorgado por un organismo dependiente del Banco Mundial.

Asimismo, esta llegada se enmarca dentro de un plan de remodelación de la terminal porteña que contempla una inversión de 100 millones de dólares para la construcción de un hotel, estacionamientos subterráneos, una torre residencial y la renovación total de la oferta gastronómica del complejo.