La entrada en vigencia de los desalojos exprés en CABA redefine las reglas de juego para propietarios, inversores e inquilinos en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Con la sanción definitiva otorgada por el Senado de la Nación al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rige en la Justicia nacional porteña, estableciendo que todos los juicios de desalojo deberán sustanciarse obligatoriamente mediante el procedimiento sumarísimo.

A diferencia de la provincia de Buenos Aires —donde los códigos procesales locales mantienen plazos ordinarios que pueden extender un litigio entre un año y medio y tres años—, la Capital Federal contará con un mecanismo acotado para resolver conflictos derivados de la falta de pago, el vencimiento contractual o la ocupación indebida.

Claves del nuevo procedimiento judicial sumarísimo

La normativa introduce modificaciones operativas diseñadas para evitar maniobras dilatorias en los expedientes tramitados en los juzgados civiles porteños:

Contestación en cinco días: El plazo para que la parte demandada responda la acción judicial se reduce de 15 a cinco días hábiles, mientras que los traslados judiciales pasan a resolverse en tres días.

Restitución anticipada con caución juratoria: Los titulares podrán requerir la devolución del inmueble antes de la sentencia definitiva presentando un compromiso formal ante el juez, eliminando el requisito previo de depositar una garantía económica.

Constatación en 72 horas: Ante denuncias por cambio de destino no autorizado, uso abusivo o deterioros graves en la unidad, el magistrado deberá ordenar una inspección judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, quedando habilitado el auxilio de la fuerza pública y cerrajero para ejecutar lanzamientos.

Notificaciones ágiles: Se habilita el uso del domicilio electrónico y la presentación de fotografías de la fachada y propiedades linderas cuando el inmueble carezca de numeración visible.

Requisitos por mora y proyección en la oferta de alquileres

En lo que respecta a los contratos habitacionales, los desalojos exprés en CABA mantienen el piso de dos meses consecutivos de deuda para habilitar la rescisión contractual, exigiendo siempre una intimación previa fehaciente con un plazo mínimo de diez días corridos para que el inquilino regularice el saldo pendiente antes de iniciar la demanda.

Desde el sector inmobiliario destacan que la reducción de los riesgos legales incentivará a que más propietarios vuelquen sus unidades al mercado locativo tradicional en barrios de alta demanda como Puerto Madero, generando mayor previsibilidad para las inversiones y una eventual flexibilización en los requisitos exigidos a los inquilinos cumplidores.