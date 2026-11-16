Saber cuánto cuesta vivir en Puerto Madero implica analizar las cifras más elevadas del mercado residencial de la Ciudad de Buenos Aires. Según los últimos datos difundidos por Zonaprop, el barrio consolida su liderazgo con un precio promedio de venta de u$s6.165 por metro cuadrado, superando ampliamente a otras zonas de alta gama como Palermo (u$s4.454/m²) y Núñez (u$s4.409/m²).

La demanda en este sector de la Comuna 1 abarca tanto a familias de alto poder adquisitivo como a empresarios, deportistas e inversores que buscan resguardo de valor o una segunda residencia próxima al centro financiero porteño y con vistas abiertas al río.

Precios de departamentos por ambientes y torres exclusivas

Las referencias comerciales aportadas por operadores inmobiliarios de la zona ubican los valores generales de publicación entre u$s5.300 y u$s6.100 por metro cuadrado, aunque la dispersión varía según el dique, la altura y los servicios del edificio:

Dos ambientes: Las unidades parten desde aproximadamente u$s200.000, posicionándose como la opción más elegida para inversión o renta temporaria.

Tres ambientes: Concentran gran parte de la demanda residencial y oscilan entre los u$s400.000 y los u$s700.000.

Segmento ultra premium: En desarrollos emblemáticos frente a la Reserva Ecológica o en complejos como Alvear Tower, SLS y Oceana, el metro cuadrado puede superar los u$s6.500 y escalar por encima de los u$s10.000, llevando las propiedades de mayor superficie a valores de varios millones de dólares.

En materia de cierre de operaciones, los especialistas destacan que la mayoría de las transacciones se concretan al contado con fondos propios y presentan un margen de contraoferta cercano al 5% en inmuebles usados correctamente tasados.

Alquileres, expensas y rentabilidad inmobiliaria

Al evaluar cuánto cuesta vivir en Puerto Madero, el mantenimiento mensual y los contratos locativos representan variables determinantes en el presupuesto: