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Cuánto cuesta vivir en Puerto Madero: valores de venta, alquileres y expensas en el barrio más caro de CABA
Un relevamiento del mercado inmobiliario porteño confirma que Puerto Madero continúa liderando el ranking de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, con un valor medio de u$s6.165 por metro cuadrado. El informe detalla las cotizaciones de venta por tipología, el costo mensual de los alquileres, el impacto de las expensas en torres con amenities y los márgenes de negociación vigentes.
Saber cuánto cuesta vivir en Puerto Madero implica analizar las cifras más elevadas del mercado residencial de la Ciudad de Buenos Aires. Según los últimos datos difundidos por Zonaprop, el barrio consolida su liderazgo con un precio promedio de venta de u$s6.165 por metro cuadrado, superando ampliamente a otras zonas de alta gama como Palermo (u$s4.454/m²) y Núñez (u$s4.409/m²).
La demanda en este sector de la Comuna 1 abarca tanto a familias de alto poder adquisitivo como a empresarios, deportistas e inversores que buscan resguardo de valor o una segunda residencia próxima al centro financiero porteño y con vistas abiertas al río.
Precios de departamentos por ambientes y torres exclusivas
Las referencias comerciales aportadas por operadores inmobiliarios de la zona ubican los valores generales de publicación entre u$s5.300 y u$s6.100 por metro cuadrado, aunque la dispersión varía según el dique, la altura y los servicios del edificio:
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Dos ambientes: Las unidades parten desde aproximadamente u$s200.000, posicionándose como la opción más elegida para inversión o renta temporaria.
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Tres ambientes: Concentran gran parte de la demanda residencial y oscilan entre los u$s400.000 y los u$s700.000.
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Segmento ultra premium: En desarrollos emblemáticos frente a la Reserva Ecológica o en complejos como Alvear Tower, SLS y Oceana, el metro cuadrado puede superar los u$s6.500 y escalar por encima de los u$s10.000, llevando las propiedades de mayor superficie a valores de varios millones de dólares.
En materia de cierre de operaciones, los especialistas destacan que la mayoría de las transacciones se concretan al contado con fondos propios y presentan un margen de contraoferta cercano al 5% en inmuebles usados correctamente tasados.
Alquileres, expensas y rentabilidad inmobiliaria
Al evaluar cuánto cuesta vivir en Puerto Madero, el mantenimiento mensual y los contratos locativos representan variables determinantes en el presupuesto:
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Alquiler promedio: El barrio encabeza el ranking porteño con un valor mensual medio de $1.268.186, aunque registró una variación interanual del 7,7%, muy por debajo del promedio general de la Ciudad (28,7%).
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Costo de expensas: En edificios boutique con servicios básicos, los gastos comunes van de $250.000 a $700.000 mensuales. En cambio, en torres de gran altura con seguridad perimetral las 24 horas, piscinas climatizadas, spa y valet parking, las expensas oscilan entre $1.000.000 y $2.500.000 por mes.
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Rentabilidad bruta: Debido a la elevada relación entre el capital de compra y el ingreso locativo, el barrio ofrece una renta bruta anual del 3,2%, ubicándose como la más baja de la Capital Federal.