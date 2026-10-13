El Gobierno porteño sumó 600 nuevos efectivos para reforzar las tareas de prevención, patrullaje y control de delitos en todos los barrios porteños. La medida busca profundizar las políticas de seguridad en la Ciudad y consolidar la tendencia a la baja en los índices delictivos registrada en los últimos años.

El anuncio fue encabezado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante un acto realizado en el Patio de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Durante la ceremonia, el mandatario destacó los resultados de la gestión: «Entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad», enfatizó en su mensaje a la fuerza.

Los nuevos miembros de la fuerza corresponden a las camadas del programa NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), una modalidad de capacitación intensiva destinada a incorporar personal capacitado que previamente prestó servicios en otras fuerzas provinciales o federales.

Despliegue en los barrios y nuevo equipamiento para la fuerza

La incorporación de los nuevos agentes tendrá una impronta directa en la vida cotidiana de los vecinos y comerciantes de distintas zonas geográficas de la capital:

Palermo: Se intensificarán los controles preventivos en áreas gastronómicas y corredores nocturnos para combatir la presencia de trapitos y cuidar el espacio público.

Puerto Madero: Se reforzará la vigilancia en los accesos al barrio y corredores turísticos de alto tránsito.

Flores y la zona sur: Aumentarán los patrullajes preventivos en avenidas comerciales, centros de trasbordo y accesos a barrios populares.

Con este grupo de graduados, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos activos en las calles. Asimismo, en el marco de la inversión en infraestructura y tecnología contra el delito, el Gobierno porteño equipó a la fuerza con más de 400 nuevos vehículos (patrulleros, motos, camionetas y cuatriciclos), 7.000 chalecos antibalas geolocalizados en tiempo real y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.