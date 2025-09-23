Noticias
Reservá tu visita escolar guiada en Ecoparque
El predio abre sus puertas a las instituciones educativas, una oportunidad única para aprender sobre conservación y bienestar animal.
El Ecoparque de Buenos Aires invita a las instituciones educactivas a realizar visitas guiadas. Las reservas ya están disponibles, permitiendo que estudiantes de todos los niveles educativos disfruten de un recorrido en un entorno natural.
Detalles de la visita
La actividad es gratuita para las escuelas públicas y arancelada para las escuelas privadas. El valor actual por alumno es de $3.355.
- Duración: 1 hora y media.
- Horarios: Turnos por la mañana y por la tarde.
- Punto de inicio: Acceso de Plaza Italia (Av. Las Heras y Av. Sarmiento).
- Punto final: Acceso de Av. Libertador y Av. Sarmiento.
- Acompañamiento: Personal educativo del Ecoparque Reserva de visitas para escuelas interesadas.
Marianela Mirra embarazada de Alperovich: domiciliaria y convivencia en Puerto Madero
Durante el paseo, los visitantes recorrerán los puntos más destacados del parque, explorando la flora, la fauna y el patrimonio histórico del lugar. La experiencia busca concientizar sobre la importancia de la conservación de las especies y sus hábitats naturales.
Horarios generales del Ecoparque
Para quienes deseen visitarlo de manera independiente, el Ecoparque funciona de martes a domingos y feriados de 11 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.