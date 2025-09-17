Marianela Mirra embarazada de Alperovich: domiciliaria y convivencia en Puerto Madero

Marianela Mirra, la tucumana que saltó a la fama tras ganar «Gran Hermano» en 2007, confirmó que está embarazada de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán caído en desgracia, que hoy cumple prisión domiciliaria por su condena de abuso sexual. La noticia fue revelada por la periodista Laura Ubfal y confirmada por la propia Mirra a Gastón Trezeguet, su ex compañero de reality.

Mirra, de 41 años, y Alperovich, de 70, conviven actualmente en un departamento de Puerto Madero, donde la ex mediática se internó tras retomar la relación. “Estoy esperando un bebé de José”, fueron sus palabras. Agregó también que el embarazo se habría logrado mediante inseminación artificial, decisión tomada en conjunto en el mismo instituto de fertilidad en el cual se sometió al mismo procedimiento Sofía Clerici, otra figura asociada a lo mediático y al poder político.

Este vínculo no es nuevo: se habla de una relación de más de dos décadas, entre idas y vueltas. De hecho, Mirra reconoció que en el pasado había mentido cuando habló de una separación: “Nunca hubo una ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

Este dato no es menor: Alperovich está cumpliendo condena por abuso sexual y esa mancha condiciona cualquier movimiento de su vida privada. Con el embarazo de Mirra, vuelve al centro de la escena, combinando política, Justicia y farándula en una trama que promete seguir generando polémica.