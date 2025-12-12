Visit USA cerró el 2025 en Puerto Madero

Con un evento cargado de networking, productos turísticos y entusiasmo por la inminente llegada del Mundial 2026, el Visit USA Argentina despidió el año junto a una nutrida convocatoria de agentes de viajes, el pasado 3 de diciembre en el Hard Rock Café de Puerto Madero. La jornada, exclusiva para profesionales del turismo, fue organizada por el comité en alianza con la Embajada de Estados Unidos y contó con el apoyo de Copa Airlines como aerolínea oficial.

Durante la apertura, Juan Toselli, presidente del Comité Visit USA, repasó las acciones del año: “En 2025 organizamos encuentros en Buenos Aires, Salta, Tucumán, Rosario, Córdoba y Mendoza, y en todos vimos una asistencia multitudinaria, lo que demuestra el fuerte interés que genera el destino Estados Unidos en el mercado argentino”.

El evento puso el foco en reforzar la oferta de productos turísticos y las herramientas de venta para los agentes locales. “El turismo sigue siendo un puente clave entre nuestras economías”, agregó el consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos.

A su turno, Diana Brandon, responsable comercial de la embajada y enlace directo con el comité, destacó la energía del evento y alentó a los presentes a seguir promoviendo el destino más allá del contexto deportivo. El encuentro incluyó presentaciones de operadores turísticos, sorteos, capacitaciones y espacios para la generación de nuevos vínculos comerciales. Participaron marcas como New York City Tourism + Conventions, Visit Central Florida, Kennedy Space Center Visitor Complex, Alamo Rent a Car y Cruise America, entre otras.