«Sólo en Argentina»: Apareció Batman en Puerto Madero para separar una pelea callejera

Las calles de Buenos Aires nunca dejan de sorprender y, esta vez, regalaron una escena digna de una película cómica. Un insólito episodio ocurrido el viernes por la noche generó una ola de carcajadas en las redes sociales: dos jóvenes se agarraron a piñas en plena vía pública y el conflicto fue neutralizado por la aparición de Batman en Puerto Madero.

El video, que no tardó en volverse viral en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, capturó el momento exacto en el que la tensión se transformó en una situación completamente bizarra.

De los golpes a la sorpresa en la zona de bares

El altercado comenzó alrededor de las 23:30 horas en una de las concurridas calles que rodean el polo gastronómico de la zona.

En los primeros segundos del material difundido, se puede ver a varias personas corriendo y a dos jóvenes intercambiando golpes frente a la mirada atónita de los transeúntes. Todo indicaba que la situación se saldría de control antes de que llegara la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, nadie esperaba que la seguridad de la noche porteña estuviera a cargo del mismísimo «Caballero de la Noche».

«Está todo controlado»: El héroe de Ciudad Gótica (y de CABA)

Para sorpresa de todos los presentes que estaban filmando con sus celulares, irrumpió en escena un hombre completamente disfrazado del superhéroe de DC Comics.

La intervención de Batman en Puerto Madero fue rápida y efectiva. Se metió en el medio del conflicto, separó a los involucrados y apaciguó las aguas para mantener la calma en su nueva «Ciudad Gótica».

La frase viral: En el video se llega a escuchar claramente al enmascarado diciendo «Está todo controlado», mientras retenía a uno de los jóvenes para evitar que la pelea continuara hasta el arribo de las autoridades policiales.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, coronando el episodio con la clásica frase que define a la perfección este tipo de secuencias surrealistas: Mi país, mi país.