Puerto Madero: El Parque Francisco Urondo fue puesto a nuevo y se sumó un sector deportivo

La intervención se llevó a cabo en un parque que se caracterizaba por su formato longitudinal y por contar con escaso equipamiento urbano. Sus ejes de plantaciones lineales se encontraban degradados debido a la pérdida de ejemplares a lo largo de los años, mientras que el sistema de riego había quedado fuera de servicio por reiterados actos de vandalismo. Además, el área deportiva presentaba canchas de fútbol muy utilizadas, pero con necesidad de mejoras, y el espacio en general requería intervenciones que recuperaran el diseño paisajístico original.

En el último tiempo, el Gobierno de la Ciudad ya había realizado avances como la renovación del alumbrado público y la construcción de un camino de hormigón perimetral que mejoró la accesibilidad y permitió sumar una senda peatonal nivelada y segura. Sin embargo, aún restaban obras para revitalizar el parque por completo.

Con ese objetivo, la Comuna 1 impulsó un proyecto integral que incluyó la recuperación de las arboledas mediante la plantación de 287 nuevos ejemplares, la mejora del entorno de las canchas de fútbol existentes y la reparación y readaptación del sistema de riego. También se instaló un nuevo playón deportivo con postas de calistenia y equipamiento especializado para diversas actividades físicas, además de la incorporación de mobiliario urbano como bancos y cestos de basura.

La puesta en valor abarcó una superficie de 5.000 m² y permitió transformar al parque en un espacio recreativo que promueve la actividad física y la salud, complementando los sectores ya existentes y ampliando la capacidad de uso para vecinos y visitantes.