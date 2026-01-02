Pasa por Casa Rosada y une Puerto Madero con Once: el túnel de CABA que por años fue olvidado y cuya historia es de película

Buenos Aires es imponente y posee un misterio casi indescriptible. A más de 400 años de su fundación, aún quedan motivos para sorprenderse. Uno de ellos involucra un túnel y secretos que el paso del tiempo aún guarda. Se encuentra debajo de la Avenida Rivadavia y es considerada una impresionante pieza de ingeniería trazada en 1912 que resiste pese a todo.

Actualmente, se utiliza para tareas de logística del sistema ferroviario. Al ser tan estrecho, solo puede pasar una única formación. Secretos revelados de una Buenos Aires desconocida.

El túnel oculto de Buenos Aires

La idea original era construir un canal subterráneo, uniendo el Puerto de Buenos Aires con el corazón de la ciudad. El túnel del viejo Ferrocarril Oeste fue ideado por el ingeniero británico David Simpson y comenzó en 1906. Se inauguró en 1916, durante la presidencia de Victorino de la Plaza.

Esta construcción nació en una época de esplendor; para diciembre de 1913 se había inaugurado el servicio de la línea A de subterráneos. La idea era clara: generar una conexión entre la zona portuaria y el ferrocarril más antiguo.

Su profundidad, en algunos tramos, alcanza los 20 metros y sirvió para atravesar el corazón porteño sin barreras ni interferencias. Su forma de herradura es inconfundible y hoy se accede a él por un gran arco ubicado en la Avenida Madero y Sarmiento, detrás de la Casa de Gobierno.

Tuvo varias funciones. Primero para los trenes de carga que circulaban entre el puerto y la estación Once. Para finales de los años 40 transitó una línea de trenes de pasajeros con carrocería de madera que unía el puerto con el barrio de Caballito en solo 17 minutos. Apenas duró un año.

Ocaso y actualidad

Una de las últimas veces que el túnel se usó de manera frecuente fue a fines de los años 90, con un servicio de trenes que unía la localidad de Castelar, en Zona Oeste, con Puerto Madero.

Hoy en día sigue funcionando, pero solo para uso logístico de la red ferroviaria.