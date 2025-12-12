Si te gusta la idea de disfrutar la Navidad al aire libre, este 14 de diciembre podés vivir Puerto Madero en navidad porque el Palacio Libertad despide el año en su explanada como escenario de un día repleto de música, gastronomía y actividades, todas con entrada libre y gratuita.

Navidad en Puerto Madero: villancicos, mercado gastronómico navideño y la Misa Criolla en un gran concierto al aire libre

Este 14 de diciembre el Palacio Libertad se despide hasta el año que viene con una programación especial al aire libre para celebrar el 2025 y la navidad que se acerca. La celebración comienza a las 14 hs con la feria gastronómica Gustar y sus clásicos puestos dedicados a la cocina argentina. Vas a poder degustar y también comprar de productores locales y emprendedores de diversas provincias que traen sus mejores productos a esta feria.

Además, también dice presente la Biblioteca Móvil de la CONABIP que se sumará con lecturas, actividades y recomendaciones para todas las edades. Además de comida y buena lectura, vas a disfrutar de música al aire libre con la musicalización de un Dj y su set de vinilo pensados para hacer una gran fiesta.

A las 18 hs, la Orquesta de Concierto Mayor Armando Nalli de la Fuerza Aérea va a interpretar una selección de villancicos clásicos y a partir de las 19 hs, es el momento más esperado del día.

Zamba Quipildor, una de las voces más emblemáticas del folclore argentino, va a ofrecer su última presentación pública interpretando la Misa Criolla. El concierto reúne a Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera y Adelina Villanueva, además del Coro Nacional de Música Argentina.

La obra cuenta también con el acompañamiento del Coro de la Universidad de Belgrano, el Coro Municipal Brandsen Maestro Mario Mancuso, el Coral Vivace y el Coro de la Ribera.