Buenos Aires, 11/03/2026
Noticias

Multas de tránsito en CABA: Nuevo aumento del 18% y el listado de los valores actualizados

Rige un nuevo aumento del 18,9% en las multas de tránsito en CABA. El mal estacionamiento y el uso del celular ya cuestan casi $100.000. Mirá la lista de precios.

1 día ago

Circular por la Ciudad de Buenos Aires cometiendo infracciones sale cada vez más caro. Desde este martes, rige un nuevo aumento semestral para las multas de tránsito en CABA, con un incremento que roza el 19% e impacta de lleno en las faltas más comunes, como el mal estacionamiento o el uso del celular al volante, que ya se ubican en la barrera de los $100.000.

El exceso de velocidad, responsable de la mayor parte de los siniestros viales fatales, sigue siendo la infracción más cometida y la que prevé los castigos económicos más duros.

¿Por qué aumentaron y a cuánto se fue la Unidad Fija (UF)?

El incremento del 18,9% responde a la actualización obligatoria de la Unidad Fija (UF), el parámetro legal que se utiliza para calcular los montos de las sanciones.

El valor de la UF está atado al precio promedio del medio litro de nafta premium en la Ciudad. Como el combustible aumentó por encima de la inflación acumulada entre septiembre y febrero (15,5%), la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad fijó el nuevo valor de la UF, que pasó de $798,51 a $949,99.

Lista de precios: Cuánto cuestan las infracciones más comunes

Para que tengas una referencia clara, armamos un listado con los valores actualizados de las multas de tránsito en CABA que más cometen los conductores porteños:

Tipo de Infracción Monto Actualizado
Tapar o adulterar la patente (Falta grave) $949.990
Semáforo en rojo (Varía según antecedentes) Desde $284.997 hasta $1.424.985
Obstruir rampa para discapacitados $284.819
Mandar mensajes de texto al volante $199.998
Estacionar en carriles exclusivos o Metrobus $142.498,50
Falta de grabado de autopartes $142.498,50
Mal estacionamiento (Infracción más común) $94.999
Uso del celular / Hablar mientras se conduce $94.999
No usar el cinturón de seguridad $94.999
Tener la VTV vencida $94.999
Exceso de velocidad (Base de hasta 20km/h extra) Desde $66.499,30 hasta $3.799.960
Vidrios polarizados o circular sin licencia $47.499,50

Fotomultas, cámaras en el habitáculo y cómo consultar

El Gobierno porteño cuenta con una red de 215 dispositivos de fiscalización electrónica en toda la Capital para controlar la velocidad y los cruces en rojo.

Sin embargo, el gran salto tecnológico se dio el año pasado con la instalación de 100 cámaras capaces de «ver» dentro de los vehículos. Gracias a un software específico, estas cámaras detectan si el conductor no lleva puesto el cinturón de seguridad o si está manipulando el teléfono celular. Una vez captada la imagen, un agente de tránsito humano verifica la foto y labra el acta definitiva.

¿Querés saber si tenés infracciones o cuántos puntos te quedan? > Podés realizar la consulta de manera gratuita ingresando la patente de tu vehículo o tu número de DNI en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad o a través de su chat de WhatsApp (Boti). Recordá que el sistema de Scoring descuenta puntos por cada falta grave cometida.

