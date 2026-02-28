Muerte de Darío Lopérfido: Las desgarradoras reflexiones sobre el ELA y el adiós a su hijo

El exsecretario de Cultura y exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, falleció este 27 de febrero a los 61 años. La triste noticia fue confirmada por su familia, tras una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en julio de 2024.

Mientras figuras del ámbito cultural y político expresaban sus condolencias en las redes sociales, en las últimas horas volvió a resonar con fuerza la propia voz del exfuncionario. Semanas atrás, Lopérfido había publicado en el sitio Seúl un texto titulado «Tener ELA es una mierda», donde volcó reflexiones de una crudeza y honestidad inusuales sobre el final de su vida.

«El Darío de antes ya murió»: La crudeza frente a la enfermedad

En su relato, Lopérfido decidió despojarse de cualquier eufemismo para describir el avance del ELA, definiéndola como una enfermedad «de una ordinariez insoportable».

Lejos de los discursos heroicos, expresó su profunda frustración ante el deterioro físico: «No hay tratamiento dramático que sirva para explicar a familia y amigos que uno ‘la está peleando’. La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba. La ELA te embrutece», escribió.

Para alguien que confesó haber amado siempre la belleza, el impacto de verse transformado fue uno de los golpes más duros. Desde su ateísmo, también reflexionó sobre la noción del final sin buscar consuelos místicos: «Yo prefiero vivirlo así, sin consuelo ni ningún Dios con quien enojarme. Ha muerto tanta gente a lo largo de los siglos que nuestra muerte no puede ser un acontecimiento destacable en la historia de la humanidad».

El doloroso mensaje final para Theo

Más allá del deterioro físico, el texto deja en claro que el dolor más profundo de Lopérfido era emocional y estaba íntegramente ligado a su hijo Theo, de apenas seis años.

La muerte de Darío Lopérfido deja un testimonio desgarrador sobre la paternidad atravesada por la enfermedad terminal. «No extraño mi pasado: viví muy bien y atesoro un montón de experiencias. Pero hay algo que sí me afecta: perderme mucho de la vida de mi hijo», confesó.

El temor a cómo sería recordado lo llevó, incluso, a plantearse el debate sobre la eutanasia junto a su esposa, preguntándose qué sería más traumático para el niño: tener un padre muerto o un padre deteriorado.

«De todas las torturas que me depara la enfermedad, ser un padre limitado es la peor y la que no tiene solución. Escribir me calma porque pienso que cuando crezca y yo esté muerto, él podrá leerme», concluyó Lopérfido en un mensaje que hoy, tras su partida, cobra un valor inmenso como testamento vital para su familia.