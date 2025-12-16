Milei asistirá a la cena de la Fundación Faro en Puerto Madero

El presidente Javier Milei participará este viernes por la noche de la cena anual de la Fundación Faro, un evento de recaudación de fondos que se realizará desde las 19 en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero. El mandatario será uno de los principales oradores del encuentro, organizado por el think tank libertario que encabeza Agustín Laje.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la comida tiene como objetivo reunir aportes económicos de empresarios afines al oficialismo y contará con la presencia de funcionarios nacionales, legisladores de La Libertad Avanza y referentes del espacio político que lidera el Presidente.

Entre los invitados se encuentra el abogado chileno Axel Kaiser, subdirector de la Fundación Faro y hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser, además de distintas figuras del ámbito privado que acompañan el proyecto ideológico y político del oficialismo.

En uno de los últimos eventos de la fundación, su director ejecutivo presentó públicamente a los principales voceros encargados de difundir sus ideas. En esa línea, esta noche también dirán presente los economistas Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira, junto al escritor Diego Recalde.

De acuerdo a lo previsto, Javier Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre del evento. También participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, y podría sumarse el asesor presidencial Santiago Caputo, junto a referentes del espacio conocido como Las Fuerzas del Cielo.

La cena de la Fundación Faro se consolida así como uno de los encuentros políticos y económicos más relevantes del círculo libertario, en un contexto de fuerte protagonismo del oficialismo en el debate público y la definición de su agenda ideológica.