Messi puso en venta su penthouse en Puerto Madero

Soñar no cuesta nada. Mientras aguarda por el debut de la Selección argentina en la Copa América, Lionel Messi y su mujer, Antonela Roccuzzo, tomaron la decisión de poner a la venta una de las lujosas propiedades que tienen en el país.

Se trata del millonario penthouse ubicado en una de las torres más exclusivas de Puerto Madero, valuado nada más y nada menos que en tres millones de dólares.

Construido a finales del 2010, la torre Chateau es uno de los edificios más lujosos de la Ciudad. Se trata de un modelo idéntico al que se ubica en el barrio de Núñez, aunque con más amenities y lujos.

Messi y su mujer compraron el penthouse ubicado en el piso número 50, lo que les ofrece una vista panorámica única. Entre los beneficios del complejo se destaca la increíble pileta cubierta, aunque también tiene otra al aire libre para los días de verano.

La torre cuenta con un restó propio (para evitar la mirada de los curiosos), una peluquería y hasta un salón de baile. Además, hay un gimnasio de última generación, una peluquería de perros y una guardería para los más chicos.

La millonaria mansión «oficial» de Messi en Barcelona

Messi adquirió la propiedad en 2009 por 1.8 millones de euros y, desde entonces, lleva invertidos otros seis para adaptarla a su gusto. La casona se emplaza en un terreno total de 10 mil metros cuadrados, algo así como 100 cuadras a la redonda.

¿El motivo de su extensión? Cansado de los ruidos molestos de sus vecinos, Lio decidió comprar en 2015 la mansión contigua y, de paso, darse un gustito futbolero.

La compra de la casa “anexa” coincidió con el tercer cumpleaños de su hijo mayor, Thiago. En un principio, la orden a su arquitecta, la catalana Irma Aleu, era demoler la construcción y aprovechar el terreno para construir una cancha de fútbol con dimensiones oficiales de la FIFA. “Quiere que su hijo juegue a la pelota desde chico”, justifican desde su entorno.

Aunque no logró cumplir su capricho, el delantero desembolsó tres millones de euros y construyó un campo de juego de muy buenas proporciones. Es allí en donde juega junto a sus hijos y, durante la semana, pule sus habilidades junto a un entrenador especial del equipo del Barcelona.

Pero esa no fue la única modificación que Aleu realizó para el ahora matrimonio Messi. En principio, fue ella quien se encargó de darle una lavada de cara a la mansión y transformarla en un proyecto minimalista. Se cambió el revestimiento de ladrillo por una monocapa blanca y se agregaron ventanas y terrazas, tal como lo solicitó Antonela.

Otro de los pedidos de la morocha fue ampliar el vestidor del dormitorio principal para poder acomodar toda la ropa de diseñador que posee. Tiene, además, un lugar específico destinado para mantener ordenadas sus colecciones de carteras y zapatos. Lo mismo hizo su ahora marido, quien tiene una habitación dedicada a camisetas de fútbol que le regalan sus amigos.

Messi, un poco más modesto en lo que a ropa refiere, solicitó que le armaran un gimnasio de última generación con todas las máquinas necesarias para mantener su rendimiento físico intacto. Después de todo, son sus piernas las que le hacen ganar 32 millones de euros al año, sin contar los 26.5 millones que recibe por parte de marcas patrocinantes.