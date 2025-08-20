La Ciudad Deportiva de Boca que nunca fue se perfila con Ramblas del Plata

El proyecto del ex presidente de Boca Juniors, Alberto J. Armando, de construir la Ciudad Deportiva xeneize en terrenos ganados al río cumplió más de 60 años y recién ahora cobra una forma muy distinta a la soñada: se erigirá una urbanización vecina a la Reserva Ecológica como una especie de apéndice de Puerto Madero.

El objetivo del conglomerado Ramblas del Plata será la recuperación del acceso al río, la prolongación del paseo costanero y que se genere un tejido urbano mixto que revitalice la zona contigua a Puerto Madero.

En el predio donde se iba a erigir el complejo deportivo de Boca Juniors, luego de recibir los camiones del relleno para internarse en el agua, sólo avanzó en la entrada y en el esqueleto de algunas instalaciones, pero el resto quedó como un enorme baldío.

En la década de 1960, el club de la ribera había adquirido esa fracción en la Costanera Sur, en la que levantaría un estadio para 140.000 personas e incluía piscinas, canchas de fútbol, un acuario, un autocine, un parque de diversiones y más.

Cortada la cinta de la Ciudad Deportiva en 1975, los problemas económicos del club y del país, luego del Rodrigazo de este mismo año, determinaron el abandono de las obras y el deterioro de lo poco realizado.

Transcurrieron 20 años hasta que la sociedad Santa María del Plata le compró el terreno al club por US$ 22 millones y en 1997 IRSA se quedó con la propiedad.

Las restricciones de zonificación demoraron el inicio del desarrollo, hasta que recién en 2021, la Legislatura porteña aprobó la normativa que habilitó el proyecto -rebautizado como «Costa Urbana» y luego «Ramblas del Plata»– tras un convenio urbanístico con la Ciudad.

Hubo una disputa judicial y en 2023 la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de amparo que frenaba las obras, allanando el camino para su ejecución.

Desarrollo inmobiliario

Ya lanzado el proyecto de desarrollo inmobiliario del grupo IRSA, el más ambicioso en curso, demandará una inversión estimada en u$s 1800 millones en menos de 10 años.

Constará de 6.000 unidades de vivienda, oficinas, comercios, escuelas, un sanatorio y un paseo peatonal costero.

Entre los participantes de la preventa inicial, que permitió a IRSA recaudar más de u$s 74 millones en los últimos seis meses, figuran ABV, BMA, Bonta Donazo, Borock Construcciones, Despark, Fernández Prieto, G&D Developers, Gewin, Grupo Mday, Grupo Pecam, Lopatin Arquitectos, Monument Homes, Upgrade y MRA+A.

Como ya el holding que lidera Eduardo Elsztain entregó los boletos, las desarrolladoras que adquirieron lotes en la primera etapa ya trabajan en sus propios masterplans.

En total, abarca esta parte inicial 126.000 metros cuadrados edificables, dentro de un predio de 71,6 hectáreas: el 29% destinado a lotes privados (20,6 ha) y el 71% (50,9 ha) a usos públicos.

El Grupo Mday desarrollará un hotel de lujo en un terreno de 1590 m2, con estándares internacionales de certificación Well y capacidad para construir 6449 m2 más otros 2000 m2 en subsuelos.

En tanto, la desarrolladora ABV proyecta dos torres residenciales de 46 pisos en una ubicación estratégica, con vistas a la reserva ecológica, el río y Puerto Madero.

La idea es arrancar el año próximo.