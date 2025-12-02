La carrera de Adidas cambia de fecha en Puerto Madero

La organización de la adidas 10K Night Run confirmó que la carrera prevista para este sábado deberá ser reprogramada debido a las fuertes tormentas y lluvias pronosticadas para la jornada. La decisión se tomó por recomendación de los entes gubernamentales y con el objetivo de priorizar la salud y la seguridad de todos los corredores.

La nueva fecha quedó fijada para el sábado 13 de diciembre a las 20.00 hs en Puerto Madero, donde se desarrollará esta primera edición nocturna que promete ser una verdadera fiesta del running. En cuanto al retiro de kits, no habrá modificaciones: se mantendrá tal como estaba programado, el viernes 28/11 en Parque Sarmiento, de 12 a 20 hs, sin una segunda ventana habilitada.

La primera 10K nocturna de adidas: correr, compartir y celebrar

La adidas 10K Night Run se prepara para cerrar el año bajo las luces de Puerto Madero, con un recorrido pensado para disfrutar y con ese espíritu de comunidad que siempre llama a los corredores. La propuesta busca celebrar las ganas de compartir, de superarse y de llegar al final. Después del 10K comienza la fiesta, con música, sorpresas y un after run.