Noticias
La carrera de Adidas cambia de fecha en Puerto Madero
La prueba nocturna se realizará el 13 de diciembre, en Puerto Madero.
La organización de la adidas 10K Night Run confirmó que la carrera prevista para este sábado deberá ser reprogramada debido a las fuertes tormentas y lluvias pronosticadas para la jornada. La decisión se tomó por recomendación de los entes gubernamentales y con el objetivo de priorizar la salud y la seguridad de todos los corredores.
La nueva fecha quedó fijada para el sábado 13 de diciembre a las 20.00 hs en Puerto Madero, donde se desarrollará esta primera edición nocturna que promete ser una verdadera fiesta del running. En cuanto al retiro de kits, no habrá modificaciones: se mantendrá tal como estaba programado, el viernes 28/11 en Parque Sarmiento, de 12 a 20 hs, sin una segunda ventana habilitada.
La primera 10K nocturna de adidas: correr, compartir y celebrar
La adidas 10K Night Run se prepara para cerrar el año bajo las luces de Puerto Madero, con un recorrido pensado para disfrutar y con ese espíritu de comunidad que siempre llama a los corredores. La propuesta busca celebrar las ganas de compartir, de superarse y de llegar al final. Después del 10K comienza la fiesta, con música, sorpresas y un after run.