Golpe al tránsito: el e-Bus cambia de ruta, deja la calle San Martín y llega al Puerto
La primera línea de buses eléctricos de la Ciudad sumó paradas y ya llega al Puerto. Además, dejó de circular por la calle San Martín: pasa por Esmeralda con menos tiempo de viaje en hora pico.
El mapa de transporte porteño sufrió una modificación clave para miles de usuarios. El Gobierno de la Ciudad oficializó el nuevo recorrido e-Bus, la línea de colectivos eléctricos que ahora conecta Parque Lezama y San Telmo directamente con las terminales ferroviarias de Retiro y la Terminal de Cruceros, esquivando el embudo del Microcentro.
El dato que le importa al pasajero es el tiempo: con la modificación de la traza, se ahorran 10 minutos de viaje en plena hora pico. La decisión operativa elimina el paso por las calles Bartolomé Mitre y San Martín, desviando las unidades por una arteria más fluida.
Adiós a San Martín: dónde están las nuevas paradas
El cambio es drástico para quienes esperaban el colectivo en la zona financiera. La línea deja de circular por la calle San Martín y sus cruces (Bartolomé Mitre, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Marcelo T. de Alvear).
Desde ahora, el trayecto hacia el norte se realiza por la calle Esmeralda, donde se habilitaron tres nuevas detenciones estratégicas:
-
Cruce con Av. Corrientes.
-
Cruce con Tucumán.
-
Cruce con Av. Córdoba.
Conexión total: Trenes, Subte y Dólares Turísticos
La extensión del servicio suma 3,5 kilómetros a la red y ataca dos frentes. Por un lado, consolida el vínculo con el Centro de Transbordo de Retiro (Líneas Mitre, San Martín, Belgrano Norte y Subtes C y E).
Por el otro, llega hasta la Terminal de Cruceros Quinquela Martín, ampliando un 20% su cobertura. Esto permite captar el flujo de turistas que arriban al puerto, inyectando movilidad sustentable en una zona de alto valor económico.
Números del sistema:
-
Flota: Operada por 30 conductoras mujeres.
-
Usuarios: Ya viajaron más de 300.000 personas desde mayo.
-
Futuro: Jorge Macri confirmó que este año llegará el «Trambus» eléctrico para unir Aeroparque con Nueva Pompeya.