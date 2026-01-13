Buenos Aires, 16/01/2026, edición Nº 4450
Connect with us

Noticias

Golpe al tránsito: el e-Bus cambia de ruta, deja la calle San Martín y llega al Puerto

La primera línea de buses eléctricos de la Ciudad sumó paradas y ya llega al Puerto. Además, dejó de circular por la calle San Martín: pasa por Esmeralda con menos tiempo de viaje en hora pico.

Published

3 días ago

on

El mapa de transporte porteño sufrió una modificación clave para miles de usuarios. El Gobierno de la Ciudad oficializó el nuevo recorrido e-Bus, la línea de colectivos eléctricos que ahora conecta Parque Lezama y San Telmo directamente con las terminales ferroviarias de Retiro y la Terminal de Cruceros, esquivando el embudo del Microcentro.

El dato que le importa al pasajero es el tiempo: con la modificación de la traza, se ahorran 10 minutos de viaje en plena hora pico. La decisión operativa elimina el paso por las calles Bartolomé Mitre y San Martín, desviando las unidades por una arteria más fluida.

Adiós a San Martín: dónde están las nuevas paradas

El cambio es drástico para quienes esperaban el colectivo en la zona financiera. La línea deja de circular por la calle San Martín y sus cruces (Bartolomé Mitre, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Marcelo T. de Alvear).

Desde ahora, el trayecto hacia el norte se realiza por la calle Esmeralda, donde se habilitaron tres nuevas detenciones estratégicas:

  • Cruce con Av. Corrientes.

  • Cruce con Tucumán.

  • Cruce con Av. Córdoba.

Se despide la tienda de viajes más popular del país: más de 60 locales bajan sus persianas

Conexión total: Trenes, Subte y Dólares Turísticos

La extensión del servicio suma 3,5 kilómetros a la red y ataca dos frentes. Por un lado, consolida el vínculo con el Centro de Transbordo de Retiro (Líneas Mitre, San Martín, Belgrano Norte y Subtes C y E).

Por el otro, llega hasta la Terminal de Cruceros Quinquela Martín, ampliando un 20% su cobertura. Esto permite captar el flujo de turistas que arriban al puerto, inyectando movilidad sustentable en una zona de alto valor económico.

Números del sistema:

  • Flota: Operada por 30 conductoras mujeres.

  • Usuarios: Ya viajaron más de 300.000 personas desde mayo.

  • Futuro: Jorge Macri confirmó que este año llegará el «Trambus» eléctrico para unir Aeroparque con Nueva Pompeya.

Temas:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Propietario y Editor Responsable: Maria Ana D'Anna
Domicilio Legal: Pedernera 772
CP: 1407
Ciudad de Buenos Aires
Teléfono de contacto: 153 600 6906
Registro DNDA Nº: RE-2020-52384339-APN-DNDA#MJ

contador de visitas gratis
Copyright © 2014 PuertoMaderoDiario.com.ar es propiedad de Dosnucleos | Editorial Proactiva