Golpe al tránsito: el e-Bus cambia de ruta, deja la calle San Martín y llega al Puerto

El mapa de transporte porteño sufrió una modificación clave para miles de usuarios. El Gobierno de la Ciudad oficializó el nuevo recorrido e-Bus, la línea de colectivos eléctricos que ahora conecta Parque Lezama y San Telmo directamente con las terminales ferroviarias de Retiro y la Terminal de Cruceros, esquivando el embudo del Microcentro.

El dato que le importa al pasajero es el tiempo: con la modificación de la traza, se ahorran 10 minutos de viaje en plena hora pico. La decisión operativa elimina el paso por las calles Bartolomé Mitre y San Martín, desviando las unidades por una arteria más fluida.

Adiós a San Martín: dónde están las nuevas paradas

El cambio es drástico para quienes esperaban el colectivo en la zona financiera. La línea deja de circular por la calle San Martín y sus cruces (Bartolomé Mitre, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Marcelo T. de Alvear).

Desde ahora, el trayecto hacia el norte se realiza por la calle Esmeralda, donde se habilitaron tres nuevas detenciones estratégicas:

Cruce con Av. Corrientes.

Cruce con Tucumán.

Cruce con Av. Córdoba.

Conexión total: Trenes, Subte y Dólares Turísticos

La extensión del servicio suma 3,5 kilómetros a la red y ataca dos frentes. Por un lado, consolida el vínculo con el Centro de Transbordo de Retiro (Líneas Mitre, San Martín, Belgrano Norte y Subtes C y E).

Por el otro, llega hasta la Terminal de Cruceros Quinquela Martín, ampliando un 20% su cobertura. Esto permite captar el flujo de turistas que arriban al puerto, inyectando movilidad sustentable en una zona de alto valor económico.

Números del sistema: