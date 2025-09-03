GNV Group presenta Osten Tower II, nueva torre residencial en Puerto Madero

GNV Group anunció el lanzamiento de Osten Tower II, una torre residencial de 33 pisos ubicada en el Dique 1 de Puerto Madero, dentro del distrito Madero Harbour. El desarrollo incorpora 204 unidades y amplios espacios comunes, con entrega prevista para diciembre de 2028.

La marca Osten fue creada en 2020 por Iván Ginevra, CEO de GNV Group, inicialmente como un restaurante de lujo. Tras la expansión al sector inmobiliario con Osten Tower I, la compañía presenta este año el segundo proyecto bajo la misma marca. Los precios de las unidades comienzan en USD 230 mil para las suites.

Características del proyecto

Osten Tower II se distingue por su fachada curvilínea y balcones amplios, donde cada unidad incluye parrilla propia. El diseño de los espacios comunes estuvo a cargo de DPA Designers, especialistas en hoteles de lujo. Entre los amenities previstos se destacan el Wellness Center, Spa, Business Center, cancha de Padel y la primera cancha de pickeball en Puerto Madero. Además, el edificio contará con una pileta en el piso 33.

Iván Ginevra señaló: “Tratamos de que cada espacio sea dentro de la unidad o en los espacios comunes, genere una atmósfera acorde a cada momento”. El objetivo, según el directivo, es brindar a los residentes una experiencia similar a la de un hotel de lujo.

Proceso de comercialización

En la instancia de preventa Friends & Family ya se comercializó más del 30% de los departamentos, y la empresa espera superar el 70% antes de fin de año. El CEO de GNV Group anticipó: “En Osten Tower II seguimos apostando por esta marca con una torre más alta y con el doble de superficie de amenities que la primera”.

Perspectivas del desarrollo

El inicio de la construcción de Osten Tower II consolida la presencia de la marca en Puerto Madero, ampliando la oferta residencial con propuestas orientadas al confort y servicios integrales.

“Osten es funcionalidad y estilo”, dijo Iván Ginevra, CEO de GNV Group.