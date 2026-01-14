Noticias
Fin de una era en la Terminal de Retiro: eliminan la etiqueta de papel obligatoria para viajar
La Secretaría de Transporte aprobó un nuevo régimen para la identificación y trazabilidad de equipajes y encomiendas en el transporte automotor de pasajeros. La resolución establece que ahora habrá un dispositivo para vincular el equipaje con el pasajero y así dar mayor seguridad.
El Gobierno nacional dio un golpe de timón en la burocracia del transporte y cambió las reglas para despachar valijas. Se aprobó un nuevo régimen para el equipaje en micros de larga distancia que elimina la exclusividad de los viejos marbetes (tickets) de papel y cartón, abriendo la puerta a sistemas digitales y códigos QR.
La medida, que impactará de lleno en la operativa de la Terminal de Retiro y en todos los servicios interjurisdiccionales que salen de la Ciudad, busca desregular el sector y agilizar el proceso de carga en las dársenas.
¿Cómo funciona el nuevo sistema digital?
La Secretaría de Transporte estableció que los operadores ya no estarán obligados a usar las fajas físicas con características técnicas rígidas. A partir de ahora, la prioridad es la trazabilidad tecnológica.
Según la normativa que entrará en vigencia en 60 días, las empresas podrán optar por:
-
Códigos QR: Escaneables desde el celular o impresos en el boleto.
-
Registros digitales: Vinculación directa en el sistema de ticketing.
-
Etiquetas propias: Si la empresa lo prefiere, puede seguir imprimiendo, pero bajo sus propios estándares.
El objetivo central sigue siendo el mismo: vincular inequívocamente el bulto con el pasajero sentado en la unidad. La CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) fiscalizará que el vínculo exista, sin importar el soporte (físico o digital).
Se despide la tienda de viajes más popular del país: más de 60 locales bajan sus persianas
Equipaje en micros: prohibiciones y qué pasa si te pierden la valija
La flexibilización tecnológica trae consigo reglas estrictas de seguridad. La resolución es tajante: no se permitirá el ingreso de equipajes sin identificación a la bodega del micro. Si el pasajero no valida su carga, no sube, y no tendrá derecho a compensación económica.
Puntos claves para el usuario:
-
Encomiendas: También entran en el régimen digital. Podrán identificarse con un código en el sistema sin necesidad de pegatinas físicas engorrosas.
-
Indemnizaciones: A pesar del cambio tecnológico, la protección al usuario se mantiene. En caso de pérdida total, parcial o deterioro del equipaje en micros, siguen vigentes las indemnizaciones previstas por la normativa actual.
-
Interoperabilidad: Los sistemas elegidos deberán ser compatibles con los utilizados en países limítrofes para facilitar el tránsito internacional.
Las empresas tendrán dos meses para adaptar sus sistemas de gestión de reclamos y despacho a esta nueva era «sin papeles» que promete modernizar la experiencia de viajar por el país.