Fin a 16 años de ilegalidad en Costanera Sur: la Ciudad recuperó el predio «La Casona»

El Gobierno porteño concretó este lunes un operativo histórico en la Comuna 1 al recuperar el control de «La Casona», un predio estatal ubicado en plena Costanera Sur que permanecía tomado desde hace más de 16 años. El terreno, situado en la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz, se había convertido en un foco de inseguridad y comercio ilegal en una de las zonas más turísticas de la Ciudad.

El procedimiento contó con la intervención de la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público, quienes desmantelaron las construcciones precarias que se habían anexado a la estructura original.

«Parrillas», alcohol y quejas vecinales

Según el relevamiento oficial y las denuncias acumuladas por los vecinos de Puerto Madero, el lugar funcionaba como una estructura paralela al margen de la ley. Los ocupantes habían montado salones improvisados que operaban como parrillas y depósitos de mercadería para la venta ambulante en el parque.

Lo más grave eran los reportes sobre venta de drogas y alcohol, sumado a ruidos molestos constantes que alteraban la tranquilidad del barrio. «Este lugar funcionaba de una manera muy incómoda. Habíamos hecho muchas denuncias y nunca tuvimos respuestas», expresó Sandra, una vecina que celebró la restitución del bien público.

La política de «orden público» de Macri

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se hizo presente tras el desalojo y marcó la cancha respecto a la política de usurpaciones: «En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Esa época se acabó. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta».

Con la recuperación de «La Casona», la gestión actual suma 561 operativos de restitución de inmuebles (públicos y privados). Entre los casos más emblemáticos recientes figuran la histórica Casa Blaquier en San Telmo, el predio deportivo tomado por el movimiento de Raúl Castells y terrenos bajo autopista en Villa Luro y Parque Avellaneda.

«Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad», sentenció el mandatario porteño.