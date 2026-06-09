Lola Mora: La pionera del arte monumental que dejó su obra cumbre en las puertas de nuestro barrio

Al caminar por la Costanera Sur, justo en los márgenes de Puerto Madero, es imposible no detenerse a contemplar una de las obras escultóricas más magníficas e imponentes de la Ciudad de Buenos Aires. Detrás de esa obra maestra de mármol blanco se esconde la figura de Dolores Candelaria Mora Vega, mundialmente conocida como Lola Mora.

A 90 años de su fallecimiento, ocurrido el 7 de junio de 1936, la Argentina rinde homenaje a una mujer que desafió los mandatos de su época para convertirse en la figura fundamental y pionera del arte monumental de nuestro país.

De los primeros trazos en Tucumán a la consagración en Roma

Aunque los registros históricos mantienen ciertas controversias sobre los detalles exactos de su llegada al mundo, se estima que Lola Mora nació el 17 de noviembre de 1866 en la provincia de Tucumán. Desde muy joven, demostró una habilidad innata para las artes plásticas.

Su talento no pasó desapercibido. Durante su adolescencia comenzó a estudiar con el maestro italiano Santiago Falcucci, quien rápidamente notó que estaba frente a un talento excepcional. Esta formación inicial le abrió las puertas para obtener una beca gubernamental y viajar a Roma, la capital indiscutida del arte a fines del siglo XIX.

En Europa, Lola Mora se formó bajo la tutela del prestigioso escultor Giulio Monteverde. Fue bajo su influencia que decidió abandonar los pinceles y lienzos para dedicarse por completo al modelado y la talla de la piedra, disciplina que la llevaría a la consagración internacional.

La Fuente de las Nereidas: El tesoro escultórico de Costanera Sur

Tras su regreso a la Argentina cerca del año 1900, Lola Mora comenzó a recibir importantes encargos oficiales. Sin embargo, la obra que marcaría un antes y un después en su trayectoria —y en la fisonomía de nuestra ciudad— fue la majestuosa Fuente de las Nereidas.

Inaugurada en 1903, esta monumental escultura tallada íntegramente en mármol de Carrara representa el nacimiento de la diosa Venus. Aunque en su época generó grandes polémicas morales en la sociedad porteña por sus desnudos (lo que motivó múltiples traslados), hoy descansa orgullosa en el ingreso a la Costanera Sur, convirtiéndose en un verdadero orgullo patrimonial para los vecinos de Puerto Madero y uno de los máximos exponentes de la escultura nacional.

Una mente inquieta que fue más allá del mármol

El talento de Lola Mora no se limitó a esculpir diosas mitológicas. Su legado abarca múltiples facetas y aportes a la historia argentina:

Obras patrias: Realizó los dinámicos relieves para la Casa Histórica de Tucumán, aportando una visión renovadora de los acontecimientos de la Independencia.

Retratos oficiales: Esculpió los bustos de figuras fundamentales de nuestra historia, como Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda, Aristóbulo del Valle y Carlos María de Alvear.

Innovación y ciencia: Su enorme curiosidad intelectual la llevó a incursionar audazmente en proyectos de urbanismo, minería, ingeniería y diversas invenciones tecnológicas, demostrando ser una mujer absolutamente adelantada a su tiempo.

Lola Mora falleció en Buenos Aires a los 69 años, dejando tras de sí un legado invaluable. En reconocimiento a su genio y a su lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres, el Congreso de la Nación instituyó la fecha de su nacimiento, el 17 de noviembre, como el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Una efeméride perfecta para volver a pasear por Costanera Sur y admirar la magia eterna de sus Nereidas.