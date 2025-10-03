En Puerto Madero se levanta una exclusiva torre con amenities de lujo: cuánto sale el m2

Anivel global y regional hay una tendencia en expansión: un modelo que combina exclusividad residencial con el know how y los estándares de grandes marcas, en especial hoteleras. En Argentina, estas propuestas ya comenzaron a consolidarse desde hace un tiempo como respuesta a una demanda que busca experiencias residenciales premium con valor agregado y, en ese contexto, GNV Group está presentando en el mercado inmobiliario Osten Tower II, un exclusivo edificio residencial ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero, dentro del distrito Madero Harbour con un valor de preventa desde u$s4.800 el metro cuadrado.

Osten nació como restaurante en 2020, en plena pandemia y se convirtió rápidamente en un punto de encuentro de Puerto Madero. Además, obtuvo reconocimientos internacionales, incluido el premio al «mejor diseño de América» otorgado en Londres por los International Restaurant & Bar Design Awards.

En 2022, GNV Group decidió llevar la propuesta a otro nivel desarrollando la primera torre residencial bajo la marca y la impronta de Osten. Este año lanzó la segunda torre llamada Osten Tower II, una torre de 33 pisos y 204 unidades residenciales con los más altos estándares de calidad del mercado.

Branded residences: la tendencia en el mercado inmobiliario

«En Osten Tower II seguimos apostando por esta marca con una torre más alta y con el doble de superficie de amenities que la primera», detalla Iván Ginevra, quien también anticipa que en el lanzamiento de la preventa Friends & Family que lanzó hace apenas dos meses ya se vendió más del 30% de los departamentos y confía en superar el 70% antes de fin de año.

Los valores de las suites parten de los u$s212.000. Osten Tower II se diferencia por ser más alta que la primera con 33 pisos vs. 26 y ofrecer el doble de superficie de amenities, además de cancha de pádel y la primera cancha de pickleball en Puerto Madero.

La torre va a tener vistas únicas a la ciudad y al río y sus comodidades se completan con Wellness Center, Spa y Business Center. La nueva torre también va a contar con un rooftop bar y se proyecta incorporar la emblemática pileta en altura, en el piso 33, sello de la marca.

«Cada uno de los espacios está pensado teniendo en cuenta las demandas actuales de nuestros clientes generando un balance entre trabajo, entretenimiento y vida saludable. El concepto intenta emular el funcionamiento de un hotel 5 estrellas y el rooftop es el mejor ejemplo de cómo nuestros clientes se enamoran a primera vista de un espacio que los invita a imaginar momentos de su vida diaria en un espacio único en la ciudad», destaca el CEO de la desarrolladora.

Osten Tower II tiene como fecha de entrega diciembre de 2028 y encarnará el lujo joven en su máxima expresión.

«El lujo joven es la búsqueda de lo mejor con la naturalidad que caracteriza a las personas con mente joven, es una atmósfera vibrante, sin solemnidad en exceso. Vivir en Osten Tower II no se trata solo de status sino también de experiencias cotidianas elevadas, que van desde un lobby vanguardista hasta un rooftop pensado para encuentros auténticos», expresó Ginevra.

Una ciudad dentro de otra

Madero Harbour, la mini ciudad en la que se levantan las torres Osten, es lujosa, silenciosa, ordenada y segura pero sobre todo imponente. El espacio tiene, en total, 80.000 m² de terreno y 500.000 m² de construcción, de los cuales ya se edificaron más de 200.000 m², el equivalente a 20 manzanas.

Su máster plan incluye residencias con amenities de lujo, oficinas, espacios verdes y el primer paseo gastronómico y comercial a cielo abierto de Puerto Madero.

Madero Harbour se levanta entre el río y la ciudad y a pocos metros de la reserva ecológica, tiene una inversión total de u$s750 millones y cuenta con la segunda torre más alta de Argentina.

La idea de construir este oasis urbano en el Dique 1 de Puerto Madero nació hace más de 20 años y fue creciendo hasta convertirse en el desarrollo de usos múltiples más grande de Sudamérica. Actualmente, cuenta con edificios finalizados y en uso, otros en proceso de desarrollo y algunos como Osten II, en etapa de proyecto.

Además, tendrá un shopping, un paseo gastronómico y comercial a cielo abierto, -el cual tiene un avance de construcción de más del 60%-, sobre la icónica calle Juana Manso. Allí ya funcionan: OSTEN restaurante, 100 Buenos Aires, Le Pain Quotidien, Frenessí, Norimōto, Masunori, Ginevra International Realty, Jumbo Madero Harbour, Patagonia Flooring P R I V É, Fontenla, y MH boutique de flores.

Osten Tower II se erige en Madero Harbour como un nuevo ícono de sofisticación y modernidad, concebido para una generación que entiende el lujo como una experiencia integral. Más que una torre, representa un estilo de vida, con la promesa de redefinir la forma de habitar y disfrutar Buenos Aires.