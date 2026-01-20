El secreto mejor guardado de Puerto Madero: cuál es el museo con la colección de arte más impactante y menos visitada

A menudo eclipsado por los gigantes del circuito cultural porteño como el MALBA o el Bellas Artes, existe un edificio a orillas del río que guarda uno de los tesoros artísticos más valiosos del país. Se trata del Museo de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, una joya arquitectónica en Puerto Madero que los expertos califican como el museo más infravalorado de Buenos Aires.

Lejos de las multitudes y las filas eternas, este espacio ofrece una experiencia de contemplación única, combinando una colección privada de nivel internacional con una tranquilidad difícil de encontrar en el centro de la Ciudad.

Berni, Xul Solar y Pettoruti: qué ver en la Colección Fortabat

El museo alberga el legado de la familia Fortabat y se destaca por poseer una de las mejores colecciones de arte argentino accesibles al público. El recorrido permanente es una clase magistral de historia del arte nacional, con piezas fundamentales de maestros como:

Antonio Berni

Xul Solar

Emilio Pettoruti

Raquel Forner

Lino Enea Spilimbergo

Además del fuerte foco local, la curaduría incluye piezas de arte internacional y exposiciones temporarias que dialogan entre lo clásico y lo contemporáneo, manteniendo la oferta siempre fresca.

Arquitectura inteligente y café frente al río

Más allá de los cuadros, el edificio en sí mismo es una obra de arte moderna. Diseñado específicamente para esta colección, cuenta con un sistema de techo móvil de vanguardia: unas parasoles de aluminio que se abren y cierran para regular la luz natural sobre las obras, creando una atmósfera visual cambiante.

La visita se completa con una parada obligada en su cafetería. Considerada una de las más lindas de la zona, ofrece vistas directas al dique y al skyline de Puerto Madero, convirtiendo el paseo en un plan ideal que mezcla cultura, arquitectura y gastronomía sin el agobio de los circuitos turísticos masivos.