El insólito choque en Puerto Madero que destapó los negocios del Cartel Jalisco Nueva Generación en Argentina

A veces, las tramas criminales más sofisticadas caen por el error más absurdo. Así ocurrió con la primera avanzada del temible Cartel Jalisco Nueva Generación en Argentina. Lo que debía ser una operación silenciosa de lavado de millones de dólares en el país, terminó al descubierto por una discusión de tránsito y la curiosidad de un oficial de la Prefectura.

El fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, reveló los detalles de esta investigación que comenzó hace 17 años y que tuvo como protagonista principal a Gerardo González Valencia, cuñado del fallecido líder narco Nemesio «El Mencho» Oseguera Cervantes.

El accidente que arruinó la fachada de «Los Cuinis»

Todo comenzó en el año 2009 en las exclusivas calles de Puerto Madero. Tres ciudadanos mexicanos a bordo de un auto protagonizaron un accidente de tránsito. Al intervenir un oficial de Prefectura, los ocupantes reaccionaron de forma violenta.

El altercado motivó al oficial a investigar la patente del vehículo. El resultado fue la primera pieza del rompecabezas: el auto pertenecía a una empresa recién creada en la zona oeste del conurbano, presidida por un hombre de muy escasos recursos (un claro testaferro).

A partir de allí, la Fiscalía comenzó a tirar del hilo y descubrió la magnitud de la operación:

El objetivo: La avanzada del Cartel Jalisco Nueva Generación en Argentina traía millones de dólares a través de transferencias bancarias.

La fachada: Alquilaban locales comerciales de gran tamaño en la Ciudad de Buenos Aires con la intención de instalar una cadena de supermercados estilo 7-Eleven. Llegaron a inaugurar uno en Puerto Madero llamado «Corra Mi Lugar».

Fuga rápida y testaferros en el banquillo

Al notar que estaban en el radar de la justicia, los mexicanos desaparecieron de Argentina de un día para el otro, abandonando locales e inversiones.

Con el paso de los años y el auge del cartel a nivel internacional, los investigadores lograron atar cabos: no eran simples empresarios, sino miembros de «Los Cuinis», el brazo financiero del CJNG.

Hoy, el dinero de aquella operación se encuentra secuestrado y la causa tiene a dos ciudadanos argentinos enfrentando un juicio oral:

El testaferro: Un taxista que figuraba como titular de los bienes. El organizador: Un hombre de apellido Calvete, que había vivido con ellos en Guadalajara, México, y se encargó de armar todo el sistema comercial y de marketing en el país utilizando su doble nacionalidad (argentina/uruguaya) para evadir controles.

¿Quién es Gerardo González Valencia?

Conocido como «Lalo», González Valencia fue la pieza fundamental de esta célula delictiva. Vivió en Argentina con su familia entre 2009 y 2010. Luego, escapando de la justicia, se instaló en Uruguay, donde llevó una vida de lujos en Punta del Este y Montevideo.

Su suerte terminó en 2016, cuando fue detenido en territorio uruguayo. En 2020 fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena a prisión perpetua por coordinar envíos de toneladas de cocaína —incluso ocultas en cadáveres de tiburones congelados— y ordenar asesinatos de rivales.