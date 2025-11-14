El certificado de domicilio puede hacerse de manera digital

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso a disposición de los vecinos la autogestión del trámite de domicilio real, una gestión que tiene una alta demanda y que requería la presencia física de la persona y por tanto el desplazamiento hacia una sede comunal y/o a la oficina del Registro Civil.

Para realizar la gestión ahora bastará con ingresar a la página web de la Ciudad www.buenosaires.gob.ar. En el buscador que aparece en el margen superior de la web se deberá escribir el nombre del certificado solicitado; la web dará como resultado un link directo al trámite en cuestión.

A continuación se le solicitará al vecino su usuario y clave miBA, luego el vecino completará el formulario con sus datos y podrá descargar el certificado para utilizarlo de la manera en que se lo hayan solicitado. El certificado tiene una validez de 30 días.

Hay que señalar que, además de facilitar al vecino la gestión, la medida permite desafectar del trámite a las oficinas públicas tanto de las Comunas como así también de las comisarías, promoviendo una mayor eficiencia y mejor atención para las tareas específicas, como la seguridad en el caso de la policía.

La Ciudad gestiona más de 120 mil certificaciones de domicilio al año. Si tenemos en cuenta que una persona insume al menos 1 hora para ir y volver de una oficina pública, sólo por ese trámite los vecinos ahorran 120.000 horas en la gestión administrativa del trámite.