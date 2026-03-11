Denuncia viral: Una influencer acusa a un restaurante de Puerto Madero de destrozar su auto

Las salidas gastronómicas no siempre terminan de la mejor manera, y las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia cuando las cosas salen mal. Este fin de semana, la nutricionista e influencer Valentina Martínez vivió una auténtica pesadilla luego de cenar en un reconocido restaurante de Puerto Madero.

A través de su popular cuenta de Instagram y TikTok, Cocinandoando (donde suele compartir consejos para comer sano y recetas desde La Plata), la joven relató la indignante situación que sufrió con el servicio de estacionamiento del exclusivo local gastronómico.

El calvario en el parking: Una palanca de cambios forzada

El incidente ocurrió el pasado domingo. Valentina decidió ir a cenar y dejó su vehículo en manos del servicio de valet parking exclusivo para clientes que ofrece el establecimiento.

La velada transcurrió con normalidad hasta el momento de retirarse. Según relató en sus historias, al subirse a su vehículo notó que algo andaba muy mal: los trabajadores del estacionamiento le devolvieron el auto con la palanca de cambios forzada y completamente rota producto de un mal manejo.

Ante la desesperación, la influencer pidió explicaciones de inmediato a los encargados del lugar, pero se encontró con una pared. Tras realizar los reclamos correspondientes en el momento, nadie del personal quiso hacerse cargo de los daños ocasionados a su propiedad.

La respuesta de «La Bistecca» y una factura de $300.000

El restaurante de Puerto Madero apuntado por la influencer es el reconocido local La Bistecca Pasta Grill. Lejos de ofrecerle una solución al problema mecánico, la denunciante indicó que la única «compensación» que le ofrecieron desde la empresa fue invitarle una cena gratis como reembolso por el mal momento vivido.

Indignada por la insólita respuesta, Valentina decidió hacer público el escrache. La joven reveló que el costo del arreglo mecánico de la caja de cambios asciende a $300.000, una cifra que representa un golpe enorme a su economía doméstica.

Hoy, la creadora de contenido continúa utilizando el poder de sus redes sociales para visibilizar el caso, pidiendo ayuda a sus seguidores para que la denuncia se viralice y exigiendo que la firma gastronómica asuma la responsabilidad legal y económica por los daños generados por su propio personal.