Casa FOA celebra 40 años en Puerto Madero: una gran opción para visitar este finde largo

Casa FOA cumple 40 años y lo celebra con una edición especial en uno de los rincones más modernos de la Ciudad de Buenos Aires: Puerto Madero. En esta oportunidad, la exposición ocupa 5300 m² y presenta 40 espacios de interiorismo, donde el arte, el diseño y la arquitectura se combinan bajo el concepto “Maximalismo Urbano”, una tendencia que invita a jugar con la abundancia de colores, texturas y estilos.

La muestra puede visitarse todos los días de 12 a 20 h, en Av. Juana Manso 1980, dentro del Distrito Madero Harbour, un desarrollo que se consolida como un nuevo polo urbano y arquitectónico.

Más de 50 arquitectos, diseñadores y paisajistas participaron en esta edición, creando espacios que van desde livings y cocinas hasta coworkings, bodegas y áreas de bienestar. La propuesta invita a descubrir cómo la creatividad transforma lo cotidiano en experiencias sensoriales únicas.

“Somos la exposición más antigua de la región, con una huella profunda en el diseño y la arquitectura argentina. Este año cruzamos fronteras: llevaremos Casa FOA a Santiago de Chile y a Canelones, Uruguay”, señaló Marcos Malbran, director de la muestra.

Por su parte, Iván Ginevra, CEO de GNV Group, destacó que Madero Harbour es “un escenario ideal para la confluencia entre diseño y urbanismo de vanguardia”, además de anticipar la construcción de la Osten Tower II, un nuevo edificio residencial cuya unidad modelo puede visitarse durante la exposición.

Al final del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de una cafetería al aire libre, perfecta para relajarse luego de recorrer los distintos espacios.

Las entradas tienen un valor de $18.000 por persona, disponibles tanto en el lugar como a través de @casafoa, y los menores de 15 años ingresan sin cargo.

Visitar Casa FOA 2025 es mucho más que recorrer una muestra: es sumergirse en talento, en la creatividad que transforma los espacios y en la inspiración que cada rincón despierta. Una experiencia ideal para aprovechar el finde largo y volver a casa con nuevas ideas y una mirada distinta sobre el diseño.