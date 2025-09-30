Casa FOA celebra 40 años con su edición en Puerto Madero y propone tendencias de diseño e innovación

Casa FOA cumple cuatro décadas con una nueva edición que abrirá sus puertas el 1° de octubre en el Distrito Madero Harbour, en el Dique 1 de Puerto Madero. Hasta el 2 de noviembre, la exposición reunirá a más de 35 arquitectos, diseñadores y paisajistas, quienes desplegarán propuestas en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados.

La muestra, considerada la más importante de arquitectura, diseño interior, innovación, paisajismo y arte en el país, vuelve al barrio más joven de la Ciudad de Buenos Aires por tercera vez en su historia. La elección del lugar no fue casual.

“Decidimos hacer Casa FOA en Puerto Madero, ya que para nosotros era un barrio donde queríamos regresar. Esta va a ser la tercera edición que hacemos en Puerto Madero. Haber elegido el Dique 1 nos parece que es abrir el juego a descubrir nuevas zonas dentro de la ciudad. Es una ubicación estratégica ya que conecta el sur, el oeste y el norte”, explicó Juan Blas, director de Casa FOA.

Concepto innovador

La edición 2025 se basa en el Maximalismo Urbano. El concepto de este año propone un viaje por tendencias que abrazan la idea de que más es más. Colores, texturas y estilos conviven en una mirada que celebra la abundancia y la superposición de elementos.

Blas amplió: “La temática de este año se vincula al estilo maximalista donde más es más. Vamos a encontrar la tecnología como parte de la cotidianidad en la vida urbana. Se mezclan con exteriores dentro de la ciudad. Contamos con tres sectores de exteriorismo, donde podrán apreciar los atardeceres en la ciudad”.

Los visitantes recorrerán ambientes de gran escala y casi triple altura. Dormitorios, livings, espacios de wellness, cocinas, coworkings, bodegas y baños se integrarán con patios exteriores, galerías de arte e instalaciones en escaleras, un sello distintivo de la muestra. En esta edición también se podrá visitar la unidad modelo de Osten Tower II, un proyecto residencial de lujo que se construirá en el distrito.

Para Marcos Malbrán, también director de Casa FOA, la exposición consolidó un recorrido singular en la región: “Somos la más antigua de todas las exposiciones de toda la región. A lo largo de todos estos años Casa FOA fue dejando una huella importante en el urbanismo y llevando el liderazgo de ideas, conceptos del diseño y la arquitectura en las nuevas generaciones. Por eso, sumamos a la primera Casa FOA que se realizó en abril en Córdoba, nos atrevemos a cruzar las fronteras y llevar la exposición a Santiago de Chile en octubre y en noviembre a Canelones, Uruguay”, afirmó.

Un trayecto de 4 décadas

Desde su creación en 1985 por Mercedes Malbrán de Campos, Casa FOA se realiza en beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán. En sus 40 años, la muestra reunió a más de 1.000 profesionales y fue visitada por más de un millón de personas.

Algunos espacios emblemáticos fueron el Palacio Estrugamou, la Casa Velasco en San Telmo, el Palacio Alcorta en Palermo Chico y el Palacio Cabrera en Almagro. En todos los casos, la muestra permitió revalorizar lugares de la ciudad y acercar al público a experiencias arquitectónicas y de diseño que trascendieron lo efímero.

La edición 2025 busca honrar ese recorrido, al mismo tiempo que proyecta el futuro de la exposición. El Maximalismo Urbano propone una respuesta a un tiempo marcado por la diversidad de lenguajes y la necesidad de integrar tecnología, bienestar y sustentabilidad en la vida cotidiana.

Distrito Madero Harbour, la sede 2025

El distrito se presenta como uno de los desarrollos inmobiliarios de usos mixtos más importantes de Sudamérica, con residencias, oficinas, comercios y un helipuerto que lo distingue en la Ciudad de Buenos Aires. Los edificios fueron proyectados por arquitectos de renombre internacional como Carlos Ott, Urgell-Penedo-Urgell y Pfeifer–Zurdo Arquitectos.

La cafetería volverá a ser un punto de encuentro central. Esta vez, adoptará el lenguaje arquitectónico del restaurante y bar Osten, con un estilo inspirado en los años 20 y el renacer post crisis de los 30.

Entre lo más destacado: el espacio de Estudio Fontenla presentará Velour, colección centrada en la tendencia 2025/26 de líneas orgánicas, con curvas y volúmenes continuos. Además, se exhibirán innovaciones en PVC y derivados, revestimientos, pinturas, textiles, arte y nuevos materiales.