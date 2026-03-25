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Atención inversores: Cuánto cuesta el precio de un departamento en CABA (usado vs. a estrenar)
¿Buscás invertir? Descubrí cuánto cuesta el precio de un departamento en CABA. Comparativa del valor del metro cuadrado usado vs a estrenar en 15 barrios porteños.
El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa de fuerte segmentación. Actualmente, la diferencia de valores entre las propiedades nuevas y las de segunda mano alcanzó el 30%, el nivel más alto de la última década. Esta brecha histórica obliga a recalcular las estrategias de quienes buscan conocer el precio de un departamento en CABA para invertir o mudarse.
Según los últimos datos de Zonaprop, el precio promedio general en la Ciudad se ubica en US$ 2.455 por m². Sin embargo, al desglosar por tipología, el panorama cambia drásticamente: los departamentos a estrenar promedian los US$ 2.898 por m², mientras que los usados se ubican en US$ 2.219 por m².
¿Por qué existe una brecha del 30%?
Esta diferencia no solo responde a una mayor demanda por el confort de las unidades nuevas, sino al brutal impacto del costo de la construcción. Hoy, edificar sigue siendo costoso: los desarrollos de calidad estándar no bajan de US$ 1.350 por m², mientras que los proyectos premium parten desde los US$ 1.700.
El incremento de los costos (que se mantiene casi tres veces por encima del piso histórico de 2020) presiona al alza los valores del a estrenar. Como efecto dominó, esto genera que los departamentos usados comiencen a ganar un atractivo inmenso, perfilándose como la alternativa más accesible y lógica para el comprador promedio.
El mapa de precios: Barrio por barrio
Esta brecha se replica en prácticamente todo el territorio porteño. A continuación, un relevamiento detallado del precio de un departamento en CABA, comparando el valor del metro cuadrado (US$/m²) a estrenar versus el usado en 15 barrios clave:
|Barrio Porteño
|Valor m² A Estrenar
|Valor m² Usado
|Puerto Madero
|US$ 6.565
|US$ 5.922
|Palermo
|US$ 3.933
|US$ 3.033
|Belgrano
|US$ 3.867
|US$ 2.813
|Núñez
|US$ 3.666
|US$ 2.906
|Recoleta
|US$ 3.591
|US$ 2.607
|Colegiales
|US$ 3.481
|US$ 2.620
|Saavedra
|US$ 3.050
|US$ 2.507
|Villa Urquiza
|US$ 2.988
|US$ 2.571
|Chacarita
|US$ 2.936
|US$ 2.536
|Almagro
|US$ 2.800
|US$ 2.040
|Constitución
|US$ 2.502
|US$ 1.532
|Flores
|US$ 2.495
|US$ 1.802
|Boedo
|US$ 2.412
|US$ 1.888
|Nueva Pompeya
|US$ 1.968
|US$ 1.286
|Villa Lugano
|US$ 1.883
|US$ 971
Usados: Oportunidad de metros y refacción
Desde el lado de la demanda, el mercado del usado está ganando muchísimo terreno. Juan Bautista Arnaude, fundador de Arnaude Broker, explica: «La propiedad usada, de pocos años o reciclada, es hoy de las más elegidas porque todavía permite encontrar oportunidades».
El principal atractivo del usado es el «ticket final». Por el mismo dinero (ej. entre US$ 100.000 y US$ 120.000), el comprador puede elegir entre un monoambiente a estrenar o un dos ambientes usado en la misma zona. Además, crece el furor por comprar propiedades a refaccionar en zonas como Recoleta o Belgrano para capturar la diferencia de valor tras la mejora (Flipping).
A estrenar: Menor riesgo y perfil inversor
Del otro lado, las unidades nuevas siguen siendo la opción preferida por los inversores que buscan renta rápida y sin dolores de cabeza.
Marta Oriozabala, de Real Capital, sostiene que el perfil del comprador de unidades nuevas prioriza la calidad constructiva y la previsibilidad. «Atrae a quienes buscan renta con menos mantenimiento y la posibilidad de alquilar sin grandes intervenciones. Son operaciones pensadas en generar ingresos estables a mediano plazo», concluyó la especialista.