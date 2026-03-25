Atención inversores: Cuánto cuesta el precio de un departamento en CABA (usado vs. a estrenar)

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa de fuerte segmentación. Actualmente, la diferencia de valores entre las propiedades nuevas y las de segunda mano alcanzó el 30%, el nivel más alto de la última década. Esta brecha histórica obliga a recalcular las estrategias de quienes buscan conocer el precio de un departamento en CABA para invertir o mudarse.

Según los últimos datos de Zonaprop, el precio promedio general en la Ciudad se ubica en US$ 2.455 por m². Sin embargo, al desglosar por tipología, el panorama cambia drásticamente: los departamentos a estrenar promedian los US$ 2.898 por m², mientras que los usados se ubican en US$ 2.219 por m².

¿Por qué existe una brecha del 30%?

Esta diferencia no solo responde a una mayor demanda por el confort de las unidades nuevas, sino al brutal impacto del costo de la construcción. Hoy, edificar sigue siendo costoso: los desarrollos de calidad estándar no bajan de US$ 1.350 por m², mientras que los proyectos premium parten desde los US$ 1.700.

El incremento de los costos (que se mantiene casi tres veces por encima del piso histórico de 2020) presiona al alza los valores del a estrenar. Como efecto dominó, esto genera que los departamentos usados comiencen a ganar un atractivo inmenso, perfilándose como la alternativa más accesible y lógica para el comprador promedio.

El mapa de precios: Barrio por barrio

Esta brecha se replica en prácticamente todo el territorio porteño. A continuación, un relevamiento detallado del precio de un departamento en CABA, comparando el valor del metro cuadrado (US$/m²) a estrenar versus el usado en 15 barrios clave:

Barrio Porteño Valor m² A Estrenar Valor m² Usado Puerto Madero US$ 6.565 US$ 5.922 Palermo US$ 3.933 US$ 3.033 Belgrano US$ 3.867 US$ 2.813 Núñez US$ 3.666 US$ 2.906 Recoleta US$ 3.591 US$ 2.607 Colegiales US$ 3.481 US$ 2.620 Saavedra US$ 3.050 US$ 2.507 Villa Urquiza US$ 2.988 US$ 2.571 Chacarita US$ 2.936 US$ 2.536 Almagro US$ 2.800 US$ 2.040 Constitución US$ 2.502 US$ 1.532 Flores US$ 2.495 US$ 1.802 Boedo US$ 2.412 US$ 1.888 Nueva Pompeya US$ 1.968 US$ 1.286 Villa Lugano US$ 1.883 US$ 971

Usados: Oportunidad de metros y refacción

Desde el lado de la demanda, el mercado del usado está ganando muchísimo terreno. Juan Bautista Arnaude, fundador de Arnaude Broker, explica: «La propiedad usada, de pocos años o reciclada, es hoy de las más elegidas porque todavía permite encontrar oportunidades».

El principal atractivo del usado es el «ticket final». Por el mismo dinero (ej. entre US$ 100.000 y US$ 120.000), el comprador puede elegir entre un monoambiente a estrenar o un dos ambientes usado en la misma zona. Además, crece el furor por comprar propiedades a refaccionar en zonas como Recoleta o Belgrano para capturar la diferencia de valor tras la mejora (Flipping).

A estrenar: Menor riesgo y perfil inversor

Del otro lado, las unidades nuevas siguen siendo la opción preferida por los inversores que buscan renta rápida y sin dolores de cabeza.

Marta Oriozabala, de Real Capital, sostiene que el perfil del comprador de unidades nuevas prioriza la calidad constructiva y la previsibilidad. «Atrae a quienes buscan renta con menos mantenimiento y la posibilidad de alquilar sin grandes intervenciones. Son operaciones pensadas en generar ingresos estables a mediano plazo», concluyó la especialista.