ARBA 2026: cómo descargar la boleta del Impuesto Inmobiliario, paso a paso

El Impuesto Inmobiliario de ARBA es una obligación anual para quienes poseen propiedades en la Provincia de Buenos Aires. Puede pagarse en un solo pago o en cuotas y hoy se gestiona de forma completamente online, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Este tributo se calcula según el avalúo fiscal del inmueble y es recaudado por la Provincia, mientras que los municipios aplican tasas adicionales por servicios (alumbrado, barrido y limpieza).

Cómo descargar la boleta del Impuesto Inmobiliario ARBA 2026

ARBA permite acceder a la boleta digital del Impuesto Inmobiliario 2026 directamente desde su sitio web oficial. Desde allí, los contribuyentes pueden generar, descargar e imprimir tanto las boletas del impuesto básico como las correspondientes a planes de regularización vigentes.

Además, el sistema habilita la consulta de deudas asociadas a un inmueble. Para realizarla, solo es necesario contar con el número de partida, que identifica a cada propiedad dentro del registro provincial.

Impuesto Inmobiliario: cómo consultar la deuda online

Para verificar si un inmueble registra cuotas impagas, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ARBA .

. Seleccionar la opción «Iniciar trámite» .

. Ingresar el identificador del inmueble (Partida) y presionar «Enviar».

y presionar «Enviar». Hacer clic en «Continuar» para visualizar las obligaciones pendientes.

El sistema mostrará las cuotas adeudadas y permitirá avanzar hacia las opciones de pago disponibles.

Cómo descargar la boleta del Impuesto Inmobiliario ARBA desde el celular

También es posible realizar todo el trámite desde el teléfono móvil. Para ello, el contribuyente debe:

Ingresar al sitio oficial de ARBA desde el navegador del celular o abrir la app del organismo .

desde el navegador del celular o abrir la . Cargar el número de Partida para identificar el inmueble.

para identificar el inmueble. Descargar la boleta digital, donde figuran el monto a pagar y los vencimientos vigentes.

Una vez descargada la boleta, se habilitan distintas alternativas de pago desde el celular. ARBA ofrece distintas modalidades para abonar el impuesto. El contribuyente puede generar un Código de Pago Electrónico para utilizarlo desde la app del banco o una billetera virtual, o bien escanear el código QR incluido en la boleta para evitar la carga manual de datos.

También es posible pagar directamente a través de homebanking, aplicaciones bancarias o billeteras virtuales. Una vez confirmado el pago, ARBA emite un comprobante digital que puede descargarse o enviarse por correo electrónico. En la mayoría de los casos, la acreditación del pago impacta de manera casi inmediata.