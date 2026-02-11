Alvear Tower: Cuánto cuesta vivir a 239 metros en el edificio más alto de Argentina

Vivir tocando el cielo tiene su precio, y en Buenos Aires, ese precio se cotiza en dólares. La Alvear Tower no es solo un edificio residencial; con sus 239 metros de altura y 54 pisos, es el rascacielos más alto del país y el símbolo definitivo del lujo en Puerto Madero.

Inaugurada en 2019 con una inversión de 150 millones de dólares, esta mole de hormigón y vidrio diseñada por el estudio Pfeifer-Zurdo ofrece una experiencia de vida comparable a un hotel cinco estrellas, pero en la privacidad de tu hogar.

Precios de vértigo: ¿Cuánto sale el m2 en Alvear Tower?

El mercado inmobiliario de lujo tiene sus propias reglas. Mientras el promedio en Puerto Madero oscila entre los 6.000 y 7.000 dólares el metro cuadrado, en la Alvear Tower los valores se duplican.

Según Martín Pinus, director de la inmobiliaria que comercializa las unidades, los números asustan a cualquier bolsillo mortal:

Venta: El metro cuadrado varía entre U$S 7.000 y U$S 13.000 , dependiendo de la altura. Hay pisos que alcanzan los U$S 9,5 millones .

Alquiler: Para quienes prefieren no comprar, los alquileres arrancan en U$S 3.500 mensuales.

«Son departamentos que combinan elegancia y funcionalidad. Es una propuesta para un segmento ABC1, en gran medida extranjeros que buscan prestaciones de hotel dentro de un ícono de la ciudad», explica Pinus.

Vivir entre las nubes: Amenities y vistas 360°

Lo que justifica estos valores no es solo la ubicación, sino la exclusividad. La Alvear Tower cuenta con 174 residencias de hasta 500 m2, todas con una altura de techo de 3,30 metros, lo que genera una sensación de amplitud única.

Pero la joya de la corona está en la cima. El rooftop ubicado en el piso 54 ofrece una vista panorámica de 360 grados, desde el Río de la Plata hasta el Obelisco. «No hay otro lugar en la Ciudad con estas vistas. Es como comer en un avión entre las nubes», grafican desde la comercializadora.