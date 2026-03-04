Alerta sanitaria: Detectan gripe aviar en la Reserva Ecológica de Buenos Aires

Las alarmas sanitarias se encendieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras la confirmación de un brote en un establecimiento comercial de Ranchos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto de Zoonosis «Luis Pasteur» detectaron un nuevo caso de gripe aviar en la Reserva Ecológica Costanera Sur (a muy pocos metros de Puerto Madero).

Se trata de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP H5), una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a especies acuáticas silvestres como patos, gansos, flamencos y cisnes. Un dato para llevar tranquilidad a los vecinos: las palomas y gorriones presentan una susceptibilidad muy baja al virus y no cumplen un rol significativo en su transmisión.

Operativos de rastrillaje en la Ciudad

Ante la aparición de la gripe aviar en la Reserva Ecológica, el organismo sanitario nacional trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud y las áreas de Ambiente porteñas para realizar actividades de rastrillaje y monitoreo.

Los controles se enfocarán en todos los parques y plazas de CABA que cuenten con cuerpos de agua, donde se recolectarán muestras para determinar si hay circulación del virus y efectuar las medidas de contención necesarias.

¿Existe riesgo de contagio para las personas?

La IAAP tiene potencial zoonótico, lo que significa que puede transmitirse a los humanos, aunque es poco habitual.

Cómo SÍ se contagia: A través del contacto directo y frecuente con aves infectadas (vivas o muertas) o tocando superficies contaminadas con el virus. Por eso es vital no acercarse a los animales en los parques.

Cómo NO se contagia: Es fundamental aclarar que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos.

Qué hacer y dónde denunciar si ves un ave enferma

Si frecuentás parques, plazas o reservas, la regla de oro es evitar el contacto directo con aves silvestres. En caso de observar mortandad (tres ejemplares o más juntos) o aves con signos clínicos extraños (problemas nerviosos, digestivos o respiratorios), no las toques y avisa de inmediato.

Podés reportarlo a través de las siguientes vías:

Personal en el lugar: Avisar al cuerpo de guardaparques si estás en un área protegida.

Gobierno de la Ciudad: Llamando a la Línea 147 .

Senasa: Por WhatsApp al (11) 5700 – 5704, por correo a notificaciones@senasa.gob.ar, o mediante el formulario «Avisá al SENASA» en su web oficial.

Recomendaciones para criadores y gallineros familiares

Frente al riesgo de propagación, el Senasa pide reforzar la bioseguridad. Los establecimientos avícolas deben revisar las mallas antipájaros, desinfectar vehículos y eliminar zonas de agua estancada.

Para quienes tienen aves de traspatio (gallineros familiares), se aconseja mantenerlas en espacios cerrados o protegidos para evitar que entren en contacto con ejemplares silvestres que busquen agua o comida, utilizar ropa exclusiva para esa tarea y mantener una higiene estricta de las instalaciones.