Adidas presenta la 10K Night Run en Puerto Madero con música y actividades sociales

La empresa Adidas anunció la convocatoria para la 10K Night Run, una carrera nocturna que tendrá lugar el viernes 29 de noviembre a las 20:00 hs en el barrio de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. El evento está dirigido a corredores y aficionados al running, con el objetivo de cerrar el año celebrando el esfuerzo y los logros alcanzados.

La propuesta incluye un recorrido de diez kilómetros bajo las luces urbanas, seguido de un after run con música y diversas sorpresas. La compañía destaca que la actividad busca fomentar la integración de la comunidad runner, en un espacio pensado para compartir la pasión por el deporte.

Según la convocatoria oficial, el encuentro se presenta como una instancia para “compartir la pasión por el running y celebrar la llegada a la meta”. La carrera nocturna suma componentes recreativos y sociales, consolidando una experiencia que trasciende la competencia deportiva tradicional.

El after run ofrecerá música en vivo y actividades adicionales, orientadas a generar un ambiente festivo tras el desafío físico. El formato nocturno, elegido para esta edición, apunta a aprovechar el entorno de la ciudad y potenciar el vínculo entre los participantes.

De acuerdo con la compañía, la iniciativa se enmarca en el cierre de ciclo anual y se orienta a fortalecer el sentido de comunidad entre quienes practican running en Buenos Aires.

“Es un encuentro social para compartir la pasión por el running y celebrar la llegada a la meta”, señala el comunicado difundido por adidas.