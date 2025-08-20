Accor sumaría un nuevo hotel en Puerto Madero

El grupo hotelero francés Accor podría sumar una de sus marcas de lujo al Dique 1 de Puerto Madero, según confirmaron desde GNV Group, la desarrolladora de Madero Harbour, el proyecto inmobiliario más ambicioso de ese distrito. Las negociaciones avanzan para incorporar una nueva propuesta hotelera a pocos metros del complejo, donde Accor ya opera un hotel bajo la marca SLS.

GNV Group y Accor mantienen una alianza vigente en Punta del Este, donde desarrollan un proyecto mixto con dos torres de 24 pisos bajo la marca SLS Hotel & Residences. Allí se construyen 80 suites y más de 150 departamentos, con el foco puesto en residencias de alta gama con rentas en dólares, que prometen retornos del 6% al 8%, según detalló Julieta Ginevra, directora de la desarrolladora.

“Nos encantaría que Accor desembarque con otra marca en el Dique 1. Puerto Madero es ideal para expandir este tipo de propuestas”, señaló Ginevra. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el proyecto apuntaría al segmento de lujo, donde el grupo ya cuenta con marcas como Raffles, Fairmont, Sofitel y Pullman.

Madero Harbour ya completó 200.000 m² de construcción sobre un total proyectado de 500.000 m², que incluyen residencias, oficinas, cuatro torres World Trade Center y un paseo comercial a cielo abierto. Actualmente se levantan dos nuevas torres: Osten Tower I y Harbour Tower, esta última con 194 metros de altura, será la segunda más alta del país.