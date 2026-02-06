Santé Brasserie en Puerto Madero: El nuevo spot que reinventa la milanesa de bife de chorizo

La escena gastronómica del dique sigue evolucionando. Lejos de quedarse estancada en los clásicos de los 90, la zona suma propuestas frescas que combinan diseño y sabor. La última gran novedad es Santé Brasserie en Puerto Madero, un restaurante inaugurado en noviembre de 2025 que llega para demostrar que la cocina confortable y la técnica precisa pueden convivir en un ambiente sofisticado.

Detrás de esta apertura está Fernando Cornicelli, un experto en desarrollo de marcas y «explorador del gusto». Su visión fue crear un espacio luminoso, dominado por una barra impactante, donde el menú no sea un accesorio, sino parte integral de la arquitectura y la experiencia.

De los pioneros a la nueva ola

Puerto Madero ha cambiado mucho desde los tiempos de Cabaña Las Lilas o The Bice. La explosión inmobiliaria y el Paseo del Bajo trajeron un público más exigente y diverso. Santé Brasserie en Puerto Madero entiende este cambio de paradigma: ya no se trata solo de carne a las brasas, sino de platos con identidad propia que apelan a la memoria emotiva pero con una ejecución moderna.

Qué pedir: La milanesa que se lleva todos los aplausos

Si visitás Santé Brasserie en Puerto Madero, hay platos que son obligatorios en la comanda. La carta es un recorrido por los viajes y vivencias de Cornicelli, pero con un anclaje fuerte en el paladar argentino.

La Estrella: La milanesa de bife de chorizo . Es tierna, suculenta y con un apanado rústico y crujiente que marca la diferencia. Se sirve con un puré de papas suave y una mayonesa de hierbas que eleva el plato.

Entrada: El steak tartare es impecable. Cubitos de carne minuciosos, yema crocante y tostada de masa madre.

Mar: Los langostinos grillados sorprenden por su tamaño y el toque del aceite de pimentón de Cachi.

Casual: La hamburguesa de la casa apuesta a la calidad sobre la cantidad: pan esponjoso, panceta, queso azul y unas papas fritas triple cocción con aceite de trufa.

Para el cierre, la crème brûlée es la opción ideal para terminar una velada en uno de los puntos más prometedores del nuevo mapa gastronómico porteño.