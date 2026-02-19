Registro de Chicos Perdidos CABA: Cómo compartir búsquedas de forma segura y útil

Cuando un menor desaparece, la solidaridad de la comunidad se activa de inmediato en las redes sociales. Sin embargo, compartir información de manera incorrecta puede entorpecer la investigación y vulnerar la privacidad del menor. Por eso, el Registro de Chicos Perdidos CABA, gestionado por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece pautas claras sobre cómo debemos actuar para ayudar de verdad.

Su misión es actuar con rapidez para localizar a menores con denuncia de paradero, articulando el trabajo entre la Policía de la Ciudad, fiscalías, juzgados y la ciudadanía.

Qué hacer si tenés información: Llamá a la Línea 102

Si creés haber visto a un menor que está siendo buscado o tenés cualquier dato relevante que pueda aportar a la causa, el canal de comunicación directo y gratuito es la Línea 102.

A través de esta línea, se centraliza la información y se coordina el seguimiento de cada caso con las fuerzas de seguridad para garantizar un retorno seguro del niño o adolescente a su entorno.

La regla de oro en redes: Compartir solo canales oficiales

El error más común en la búsqueda de menores es compartir fotos desde perfiles personales o capturas de pantalla de WhatsApp. Para proteger la privacidad del menor, el Registro de Chicos Perdidos CABA pide encarecidamente que solo se comparta contenido desde sus plataformas oficiales (Sitio web, Instagram, Facebook, X y TikTok).

¿Por qué es fundamental esta regla?

Información precisa: Evita la propagación de datos falsos o desactualizados.

Derecho a la privacidad (Derecho al olvido): Una vez que el menor es hallado y la búsqueda finaliza, el Gobierno de la Ciudad elimina las imágenes y datos personales de sus canales.

Evitar la revictimización: Si compartís una foto desde tu perfil personal, esa imagen quedará en internet para siempre, incluso años después de que el niño haya sido encontrado, afectando su seguridad e identidad digital futura.

Ayudar es vital, pero hacerlo con responsabilidad marca la diferencia en la vida de ese niño.