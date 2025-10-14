Puerto Madero estrena bar con vistas únicas, gastronomía y coctelería de autor: precios y menú

En pleno Puerto Madero, Buenos Aires estrena un bar que combina ocio, gastronomía y precios «accesibles»: Tradition & Rebellion. Con balcones que ofrecen vistas al Puente de la Mujer, los diques y edificios históricos, el espacio invita a disfrutar de platos para compartir, cócteles de autor y un ambiente moderno ideal para reuniones y salidas casuales. Su ubicación también permite combinar la visita con paseos por la zona, convirtiéndolo en un punto de encuentro atractivo para distintos públicos

Desde la cuenta de Instagram @vivamosba, con casi un millón y medio de seguidores, destacan que el bar cuenta con techo cubierto que protege gran parte del salón, aunque también ofrece opciones al aire libre. «Los clientes pueden optar por sentarse en la barra, en mesas bajas, en la terraza o cerca del DJ, donde la música acompaña la experiencia», resaltan.

Sabores para compartir y tragos creados por expertos

Tradition & Rebellion propone una oferta gastronómica basada en platos pequeños y medianos, ideales para picar y compartir. «Entre las entradas que destacaron durante nuestra visita se encuentran el pulpo y las mollejas, que se llevaron los aplausos, mientras que en los platos medianos sobresalieron el sándwich de milanesa, una pesca fresca y sabrosa y un arroz con langostinos«, perfectos para acompañar con una buena bebida. La carta se renueva periódicamente, y también incluye opciones sin TACC.

¿Algunos precios de referencia?

Tragos desde $13.000

desde Gyozas $15.000

Croquetas $16.000

Carne (ceja) con puré $27.500

Ñoquis $28.000

Pesca $31.000

Girgolas $27.000

La carta de cócteles es otro de los grandes atractivos del bar. «Inspirada en el ‘post, durante y después de la Ley Seca’, combina técnicas clásicas con la modernidad de los tragos argentinos», pormenorizan estos creadores de contenido gastronómico. La curaduría de Sebastián García, reconocido cantinero, «garantiza que cada preparación cumpla con altos estándares de calidad y creatividad». Además, algunas bebidas se preparan con ingredientes locales y de temporada, destacando productos argentinos en coctelería de autor.

Una experiencia completa

Para asegurar tu lugar, lo más recomendable es hacer una reserva previa. Pueden gestionarla fácilmente a través del link que aparece en el perfil de Instagram @traditionandrebellion, garantizando así una experiencia cómoda y sin contratiempos.

Tradition & Rebellion se consolida como un bar de referencia en Puerto Madero, combinando ocio, gastronomía y coctelería de autor. Su propuesta incluye platos para compartir, tragos creativos y vistas panorámicas de la ciudad, ofreciendo una experiencia completa donde el precio se acompaña de calidad y ambiente, ideal para quienes buscan disfrutar del sabor, la música y la ciudad en un solo lugar.