Más seguridad en las veredas: la Ciudad suma 11.000 nuevas luces peatonales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un ambicioso plan para mejorar la visibilidad y la seguridad en el espacio público. Durante este 2026, se incorporarán 11.000 nuevas luminarias peatonales, lo que representa un crecimiento superior al 15% para la red de alumbrado peatonal ya existente.

La iniciativa tiene como objetivo principal reducir las zonas de penumbra que, en muchas ocasiones, son provocadas por la densidad del arbolado urbano, garantizando así un tránsito mucho más seguro para los peatones durante la noche.

¿Qué diferencia a estas luminarias peatonales?

A diferencia de las luces tradicionales que apuntan directamente hacia el asfalto para guiar el tránsito vehicular, este nuevo equipamiento cuenta con características técnicas diseñadas exclusivamente para el vecino que camina.

Tecnología: Utilizan tecnología LED de última generación.

Ubicación estratégica: Se instalan en las columnas de alumbrado ya existentes, pero a una altura menor (seis metros).

Orientación específica: Están enfocadas directamente hacia la vereda.

Complemento: Funcionan como un refuerzo a la red vial; mientras la luz alta ilumina la calle, la nueva luminaria baja despeja la oscuridad de la acera.

“Tenemos una red de alumbrado público enorme que modernizamos y ampliamos todos los años porque cada espacio público tiene su particularidad: no es lo mismo la calle, una vereda, una plaza o un gran parque. Donde haya que reforzar la iluminación, vamos a hacerlo. El espacio público bien iluminado es más seguro y accesible.» — Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

Crecimiento de la red y zonas de impacto

Las tareas de instalación comenzaron en marzo de este año y, hasta la fecha, ya se han colocado más de 3.000 luminarias. Este avance no solo responde a un estudio técnico del Ministerio, sino que también atiende directamente a los reclamos y pedidos vecinales ingresados a través del 147, Boti y BA Colaborativa.

Estado del Plan de Alumbrado Peatonal Cantidad de Luminarias Red inicial (antes del plan) 66.000 luces Instalaciones proyectadas 2026 11.000 nuevas luces Instalaciones proyectadas 2027 1.000 nuevas luces Total proyectado al final del plan 78.000 luces

Aunque el plan abarca múltiples comunas, algunos de los barrios periféricos y céntricos que verán un refuerzo notable en sus veredas son Mataderos, Nueva Pompeya, Villa Urquiza, Villa del Parque, Devoto, Lugano, Saavedra, Liniers, Villa Riachuelo, Belgrano y Monte Castro.

Hacia una Ciudad 100% inteligente y sustentable

Este plan de refuerzo peatonal se inscribe dentro de una política pública más amplia orientada a la eficiencia energética. Actualmente, Buenos Aires cuenta con una red de 202.500 luminarias LED, logrando un ahorro de consumo eléctrico superior al 50% en comparación con los antiguos focos de sodio. Además, toda la red está conectada a un sistema de telegestión remota que permite detectar fallas en tiempo real.

En paralelo a las nuevas luces para las veredas, la Ciudad continúa con su Plan de Recambio Tecnológico, renovando aquellos equipos LED instalados entre 2013 y 2017 que ya cumplieron su vida útil. Mediante este esquema sustentable, se reutilizan las carcasas originales y únicamente se reemplazan las placas y los drivers, proyectando el recambio de 35.000 unidades para este año.