El Gobierno porteño instaló retenes en la Villa 31 para frenar construcciones irregulares

Con el objetivo declarado de «frenar el crecimiento sin control», el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un fuerte operativo que incluye retenes en la Villa 31 y el cambio de sentido de varias calles. La medida principal busca bloquear el ingreso de materiales de construcción para detener la edificación informal en el conglomerado que se extiende entre Retiro y Recoleta.

La decisión forma parte de un plan de ordenamiento impulsado por la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. «Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto», afirmó el mandatario porteño al justificar la intervención, que también incluye la fiscalización de edificaciones y el desalojo de terrenos usurpados.

Cómo funciona el nuevo esquema de calles y accesos

Históricamente, la Villa 31 creció sin planificación oficial, resultando en edificios de hasta tres pisos a escasos metros de la autopista y conexiones de servicios irregulares. Para tomar el control territorial, el Gobierno implementó un severo Plan de Control de Accesos que modificó la fisonomía del lugar:

Peatonalización: 5 de las 13 entradas por donde antes ingresaban vehículos fueron convertidas en calles exclusivamente peatonales mediante la colocación de bolardos de hormigón.

Presencia policial: Otros 3 accesos pasaron a tener puestos permanentes y retenes en la Villa 31 controlados por la Policía de la Ciudad.

Cambios de sentido: Dos arterias principales fueron convertidas en contramano para dificultar la circulación no autorizada de fletes y camiones.

Este jueves, los controles policiales más exhaustivos se ubicaron en puntos estratégicos como Colibrí y Ramos Mejía (cerca de la Terminal de Ómnibus), Yaguareté e Islas Galápagos (Paseo del Bajo), y Colibrí y Alberto Chejolán (lindera al Barrio Saldías).

El diagnóstico oficial: Un negocio inmobiliario millonario

Desde la actual administración justificaron estas medidas argumentando que el plan de urbanización diseñado en 2016 no logró cumplir su objetivo de evitar el crecimiento desmedido ni colaboró con el ordenamiento previsto en la Ley 6.129.

Hoy en día, la Villa 31 ocupa 72 hectáreas donde residen unas 45.000 personas. Según el diagnóstico de las autoridades porteñas, la falta de controles previos convirtió al territorio en un ámbito propicio para negocios ilegales y una fuerte especulación inmobiliaria informal.

Los datos relevados por la Ciudad exponen cifras sorprendentes sobre el mercado interno del barrio:

Tipo de Inmueble en Villa 31 Valor mensual estimado (Pesos) Alquiler de Vivienda Entre $300.000 y $1.000.000 Alquiler de Local Comercial Entre $1.500.000 y $1.800.000

El agravante señalado por el Ejecutivo porteño es que, a pesar de los altos montos que se manejan en estos alquileres informales, varios de estos inmuebles no abonan los servicios básicos de agua y energía eléctrica que consumen. Con este nuevo esquema, la Ciudad busca dar el primer paso hacia una regularización definitiva y «garantizar que la Ciudad sea una sola».