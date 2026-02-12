Donación de sangre en Argentina: Crisis sanitaria y convocatoria urgente en el Hospital de Clínicas

El sistema de salud encendió las alarmas. La donación de sangre en Argentina atraviesa una crisis profunda que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias, cirugías complejas y tratamientos oncológicos. La caída sostenida de donantes voluntarios preocupa a los especialistas, quienes recuerdan que 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión en algún momento de su vida.

«No existe sangre artificial. Es un recurso finito que depende exclusivamente de la solidaridad», advierten desde los hospitales, donde la falta de reservas impacta directamente en la salud pública.

Por qué faltan donantes y a quiénes afecta

El déficit se agrava en verano, pero el problema es estructural. Alejandra Vellicce, jefa de Hemoterapia del Hospital de Clínicas, explica que la sangre es vital para pacientes con leucemia, cirugías cardíacas, trasplantes y víctimas de accidentes de tránsito.

El impacto: Una sola donación puede salvar hasta tres vidas (se separan glóbulos rojos, plasma y plaquetas).

La caducidad: La sangre tiene fecha de vencimiento; si no hay reposición constante, los componentes se descartan.

Según el Ministerio de Salud, si tan solo el 3% al 5% de la población donara dos veces al año, se cubrirían todas las necesidades del país. Sin embargo, estamos lejos de esa meta.

Requisitos para donar sangre: ¿Quiénes pueden hacerlo?

Muchas personas no se acercan por dudas sobre los criterios. Para participar de la donación de sangre en Argentina, debés cumplir con lo siguiente:

Tener entre 18 y 65 años .

Pesar más de 50 kilos .

Gozar de buena salud.

Tatuajes y cirugías: Se puede donar si pasaron más de 6 meses desde el procedimiento.

Ayuno: No es necesario ir en ayunas total; se recomienda desayunar sin grasas.

El proceso es seguro, utiliza material descartable y dura apenas 45 minutos.

Dónde donar hoy: Campaña en el Hospital de Clínicas

Ante la baja estacional, el Hospital de Clínicas (CABA) lanzó una convocatoria urgente. Se necesitan al menos 20 donantes diarios para operar con normalidad.

Cuándo: La campaña especial se extiende hasta el 13 de febrero .

Horario: De lunes a sábados de 8:00 a 12:30 hs.

Dónde: Av. Córdoba 2351, 3º piso (Sala 5).

Documentación: Solo hace falta llevar el DNI.

Mitos y verdades

La Dra. Miriam Méndez, del Hospital Alemán, insiste en combatir los miedos que alejan a los voluntarios:

No engorda ni debilita: El cuerpo recupera el volumen extraído rápidamente. Es seguro: No hay riesgo de contagio de enfermedades durante la extracción. Frecuencia: Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4.

Donar sangre es un acto anónimo y profundo que hoy, más que nunca, necesita del compromiso de todos.