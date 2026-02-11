Casino Flotante de Puerto Madero: Licitación inminente y tensión gremial tras el fallo de la Corte

El futuro del juego en la Ciudad de Buenos Aires está en un punto de quiebre. El Casino Flotante de Puerto Madero atraviesa su momento más crítico: con la concesión vencida desde 2019 y un reciente fallo adverso de la Corte Suprema, el Gobierno porteño se prepara para una nueva licitación que redefinirá el negocio.

En marzo de 2025, el máximo tribunal declaró «arbitraria» la extensión del contrato original, dejando al complejo en un vacío jurídico. Descartada la estatización, Lotería de la Ciudad busca regularizar la situación para asegurar los ingresos fiscales, mientras tres gigantes del sector ya se posicionan para la compulsa.

La batalla por el negocio: Los 3 grupos interesados

Mientras el Gobierno de la Ciudad busca encuadrar legalmente la actividad del Casino Flotante de Puerto Madero, tres pesos pesados del juego han mantenido reuniones con funcionarios para quedarse con la operación:

Manuel Lao Hernández: Fundador de Cirsa y actual accionista clave de la UTE que opera el casino. Busca mantener su posición. Federico de Achával: Hombre fuerte de HAPSA (Hipódromo de Palermo) y vinculado a la plataforma BetWarrior. Ricardo Benedicto: Titular de Inverclub y referente de Casino Club, con amplia experiencia en el sector patagónico y nacional.

El objetivo oficial no es solo recaudatorio, sino reposicionar al casino como un atractivo turístico sostenible en un contexto de baja de público.

Alerta gremial: Despidos y amenaza de paro del SOMU

La incertidumbre legal se trasladó rápidamente al plano laboral. El Casino Flotante de Puerto Madero emplea a más de 3.500 personas representadas por cuatro gremios (ALEARA, UTHGRA, Camioneros y SOMU).

La tensión escaló en las últimas semanas con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Su titular, Raúl Durdos, denunció el despido de 300 afiliados y amenazó con un paro por tiempo indeterminado.