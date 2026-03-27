Campaña de vacunación en escuelas: Qué dosis aplican y cuáles son los requisitos

Con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes cuenten con la protección sanitaria adecuada, el Gobierno puso en marcha una nueva campaña de vacunación en escuelas para completar los esquemas obligatorios del Calendario Nacional.

Esta acción, coordinada en conjunto por los equipos de Salud y Educación de la Ciudad (en el marco del programa Salud Escolar), busca facilitar el acceso a la inmunización llevando los vacunatorios directamente a los establecimientos educativos, un entorno familiar y cercano para los alumnos de nivel inicial y primario.

Calendario Nacional: Qué vacunas se aplican según la edad

Durante las visitas programadas a las escuelas, los equipos de salud aplicarán dosis gratuitas y seguras. El esquema de aplicación se divide estrictamente según el año de nacimiento de los estudiantes:

Para Nivel Inicial (Nacidos en 2021)

Vacuna a Aplicar Enfermedad que previene IPV (Polio) Poliomielitis Triple Viral (SRP) Sarampión, rubéola y paperas Triple Bacteriana Difteria, tétanos y tos convulsa Varicela Segunda dosis del esquema

Para Nivel Primario (Nacidos en 2015)

Vacuna a Aplicar Enfermedad que previene VPH (Virus del Papiloma Humano) Cánceres asociados al virus (Dosis única) Meningococo Meningitis y enfermedades meningocócicas (Dosis única) Triple Bacteriana Acelular Refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa

Requisitos para que los alumnos participen de la jornada

Para que los estudiantes puedan recibir las dosis correspondientes dentro de la institución, es indispensable que las familias cumplan con tres requisitos fundamentales el día de la jornada de vacunación en escuelas:

Autorización firmada: Se debe enviar la autorización correspondiente firmada por el adulto responsable (este documento será distribuido previamente por las autoridades de cada escuela).

Carnet de vacunación: Es obligatorio presentar el carnet original para que el equipo de salud pueda realizar la verificación y el registro oficial de las nuevas dosis aplicadas.

Asistencia: El estudiante debe concurrir a clases el día fijado para la jornada sanitaria.

¿Qué pasa si el alumno falta o ya tiene el esquema completo?

Desde el programa Salud Escolar aclararon que, en caso de que el estudiante se ausente y no reciba las vacunas en la jornada escolar, es responsabilidad de la familia acercarse al Centro de Salud (CeSAC) u hospital público más cercano para completar el calendario obligatorio. La red de vacunatorios de la Ciudad ofrece todas estas dosis de forma totalmente gratuita.

Por otro lado, si el alumno ya cuenta con el esquema de vacunación al día, se solicita a las familias enviar igualmente el carnet (o una copia) para su verificación oficial a la dirección de correo electrónico institucional provista por la escuela.