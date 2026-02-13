Alquileres en Puerto Madero: Por qué el barrio no se pesifica y los precios llegan a u$s 30.000

Es una isla dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y no solo por su geografía. Puerto Madero opera con reglas propias: es el único barrio donde el mercado de alquileres funciona de manera plenamente dolarizada. Aquí, la volatilidad del peso no entra en la ecuación; los contratos se firman en moneda dura y la demanda valida precios que parecen de otro país.

¿Por qué ocurre esto? Según Adrián Miguelez, de Virgin Realty, la respuesta es estructural, no coyuntural. Los propietarios son inversores que compraron, construyeron y equiparon en dólares, y buscan preservar su renta en la misma moneda. No es especulación, es la naturaleza de un activo de resguardo internacional.

La lista de precios: Cuánto cuesta vivir en el barrio más joven

Los valores de los alquileres en Puerto Madero varían drásticamente según la torre, la vista y los amenities, pero el piso es alto para el promedio porteño.

Según un relevamiento de Adriana Villanueva Properties y Virgin Realty, los rangos actuales (sin expensas) son:

2 Ambientes: Desde u$s 1.000 hasta u$s 3.500 (en edificios como Alvear Tower o con vista al río).

3 Ambientes: Arrancan en u$s 1.500 y escalan a u$s 6.000 según la superficie y categoría.

4 Ambientes: Superan los u$s 4.000 y llegan a los u$s 9.000 .

Ultra Premium: Penthouses y pisos completos en torres icónicas (como SLS o Renoir) pueden alcanzar cifras de entre u$s 20.000 y u$s 30.000 mensuales.

Dime quién eres y te diré qué alquilas

¿Quién paga estos precios? La demanda de alquileres en Puerto Madero es un nicho específico que valora la seguridad y los servicios tipo hotel.

Corporativos (30%): CEOs y directivos de multinacionales con contratos «paquete» (todo incluido).

Diplomáticos y Expatriados (25%): Personal de embajadas y extranjeros (con fuerte presencia rusa reciente) que buscan previsibilidad.

Figuras Públicas: Jugadores de fútbol y celebridades que necesitan privacidad.

«A las empresas se les acepta garantía corporativa; a los futbolistas, carta del club. Es un mercado con baja rotación y contratos estables, generalmente a dos años y sin indexaciones complejas porque el valor ya es fijo en dólares», explica Ornella Invernizzi, de Invernizzi Negocios Inmobiliarios.

Mientras el resto de la ciudad debate leyes de alquileres, Puerto Madero sigue su propia lógica: torres de lujo, contratos en billete verde y una demanda que no deja de crecer en edificios como SLS, Link Tower y la imponente Alvear Tower.