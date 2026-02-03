Restaurante Cauce en Puerto Madero: Una nueva mirada sobre el fuego y el producto

En una zona gastronómica que a menudo apuesta a lo seguro y previsible, el Restaurante Cauce en Puerto Madero ha decidido patear el tablero. Con una ubicación privilegiada frente al dique, terraza abierta y cocina a la vista, este espacio inicia una nueva etapa que busca el equilibrio perfecto entre lo que buscan los turistas y la calidad que exige el paladar local.

La gran noticia es la incorporación de Emiliano Belardinelli (ex Narda y Adora) a los fuegos. Su llegada marca un rumbo claro: poner al producto noble y a las brasas en el centro de la escena, alejándose de los lugares comunes para ofrecer una experiencia con identidad propia.

La propuesta de Belardinelli: Producto, técnica y maduración

Lo que distingue al Restaurante Cauce en Puerto Madero es su obsesión por la materia prima. Belardinelli no negocia la calidad:

Carnes: Trabaja con una colección de cortes con 15 días de maduración (proveedor MUGE).

Vegetales y Quesos: Apuesta a lo agroecológico y a productores como Ventimiglia y La Linqueñita.

El menú se anima a salir de la zona de confort. Si bien están los clásicos, el chef introduce cortes alternativos como la marucha o la tapa de asado, y le da un lugar preponderante a los pescados de río (como el pacú) y de mar. Incluso hay espacio para la nostalgia bien ejecutada, como una suprema a la suiza que no desentona en una carta moderna.

Qué pedir: Los imperdibles de la carta

Si vas a visitar el Restaurante Cauce en Puerto Madero, hay platos que marcan el pulso de esta nueva gestión:

Entradas: Las empanadas de matambre fritas son obligatorias (masa dorada, relleno jugoso y buena sazón). La longaniza artesanal con verdes y salsa también destaca. Principales: Las mollejas de corazón llegan en su punto justo, acompañadas de una demi-glace que busca sofisticar el plato sin opacar el producto. Guarniciones: Tomates platenses tratados con sutileza y papas fritas clásicas, bien hechas.

Vinos y servicio

La experiencia se completa con la cava. El sommelier Celestino Rodríguez diseñó una carta que pone al vino argentino como pilar fundamental.

El proyecto está vivo y en plena expansión: se vienen charcutería propia (el salame de la casa está en proceso), arroces a la brasa y nuevos panificados.