Pesadilla en el puerto: pasajeros estallaron contra Buquebus por el caos y las demoras

El regreso de las vacaciones se transformó en una odisea para cientos de turistas. La terminal fluvial de Buquebus en Puerto Madero se convirtió en el escenario de un colapso operativo que desató la furia de los usuarios. En pleno pico de la temporada alta, la falta de coordinación y personal generó un «cuello de botella» que dejó varadas a familias enteras en la Avenida Antártida Argentina.

Las denuncias apuntan directamente a la gestión de la empresa liderada por Juan Carlos López Mena, acusada de priorizar la venta masiva de pasajes por sobre la capacidad logística de desembarque y atención en tierra.

La hora crítica: dos barcos y un solo embudo

El desorden se detonó por la noche, cuando la planificación de la empresa mostró sus fisuras. Según reportes de los propios pasajeros, el arribo casi simultáneo de dos servicios —uno proveniente de Colonia (programado 22:00) y otro de Montevideo (22:30)— saturó las instalaciones.

El primer buque llegó con 20 minutos de retraso y repleto de pasajeros. Al coincidir con el flujo del segundo navío, la terminal no dio abasto.

Los puntos del conflicto:

Hacinamiento: Los pasillos se bloquearon con cientos de personas cargando equipaje, mezcladas con familiares que esperaban en el hall, sin que el personal de la empresa lograra ordenar el tránsito.

Colapso en Migraciones: La llegada aluvional de turistas desbordó los controles de Aduana y Migraciones, generando filas interminables y sofocantes.

Falta de respuestas: Ante los gritos y reclamos, los empleados de la firma se vieron superados por la situación.

«Tarifas de lujo, servicio de cuarta»

La indignación de los usuarios no solo responde a la demora, sino a la relación costo-beneficio. «La inoperancia es total; pagamos tarifas elevadas para viajar hacinados y esperar horas para salir de la terminal», se quejó uno de los damnificados recién llegado de Uruguay.

Este nuevo episodio reaviva las críticas sobre la falta de inversión en infraestructura de Buquebus, que ostenta una posición dominante en la conexión con Uruguay pero que, según sus clientes, muestra un abandono sistemático en la calidad de atención al pasajero en su base de Buenos Aires.