La Justicia define el futuro del Luna Park: ¿Se viene la demolición del Monumento Histórico?

La saga por la demolición del Luna Park entró en horas decisivas. El histórico Palacio de los Deportes, declarado Monumento Histórico Nacional, es el centro de una batalla legal y patrimonial que enfrenta al Arzobispado de Buenos Aires y a la productora DF Entertainment con organizaciones civiles que denuncian una violación flagrante del Código Urbanístico.

La jueza Natalia Tanno, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5, deberá resolver si transforma la medida «pre cautelar» vigente desde noviembre en una cautelar firme que impida el avance de las topadoras. La controversia gira en torno a la Disposición 1283/2025 del Gobierno porteño, que autorizó una remodelación que, según los expertos, implica vaciar el edificio por dentro.

«Cáscara vacía»: Denuncian aumento de volumen ilegal

El proyecto aprobado prevé aumentar el aforo de 8.500 a más de 11.000 espectadores, pero a un costo patrimonial altísimo. Las organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad advierten que la demolición del Luna Park tal como está planteada viola la protección estructural del inmueble.

Según el informe de los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli:

Volumen: Se incrementaría un 36,5% (de 98.000 m³ a 133.800 m³), algo prohibido por la normativa.

Superficie: Sumarían 19.000 m² nuevos, disfrazados bajo figuras administrativas dudosas.

Impacto: Se demolería el techo histórico y la totalidad del interior, dejando solo una fachada alterada.

«De seguir adelante, el Luna Park será el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde la recuperación democrática de 1983», sentenció Girelli.

Sospechas de «Forum Shopping» en la causa

La preocupación de los amparistas no es solo técnica, sino política. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció una maniobra de «forum shopping» para direccionar la causa hacia el juzgado de la Dra. Tanno, señalada por su cercanía al Ejecutivo porteño.

La denuncia sostiene que, días después de aprobarse la obra, un abogado presentó dos demandas idénticas en juzgados diferentes y luego desistió de una para que el expediente quedara radicado en el fuero de Tanno. Mientras tanto, el destino del estadio pende de un hilo: ¿Modernización necesaria o destrucción del patrimonio? La respuesta está en manos de la Justicia.